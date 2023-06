Wakacyjna promocja na stacjach MOYA. Taniej nawet o 40 gr/ l

Ogólnopolska sieć stacji paliw MOYA przygotowała wyjątkowo atrakcyjną promocję na paliwo dla klientów detalicznych. Aby z niej skorzystać, wystarczy mieć aplikację Super MOYA i zatankować jednorazowo do 30 litrów paliwa 95, 98, ON lub uszlachetnionego ON MOYA Power, a także LPG. Cena za 1 litr benzyny lub oleju napędowego będzie o 30 groszy niższa. Dodatkowo, przy zakupie wybranego produktu z oferty gastronomicznej (kawa, herbata, hot-dog, zapiekanka lub kanapka), możemy liczyć na rabat w wysokości 40 groszy na litrze. Kierowcy pojazdów wyposażonych w instalacje LPG otrzymają rabat w wysokości 10 gr na litrze, a po zakupie produktu z Caffe MOYA – 20 gr/ l. To wyjątkowa okazja do rozsmakowania się w pysznej kawie lub chrupiącym hot-dogu i odpoczynku w klimatycznej Caffe MOYA w czasie letnich podróży.

W każdym wakacyjnym miesiącu użytkownicy aplikacji Super MOYA otrzymają cztery kupony rabatowe, umożliwiające łącznie aż osiem tańszych tankowań.

Promocja rozpoczyna się 30 czerwca i będzie obowiązywała na wszystkich obsługowych stacjach paliw MOYA w całej Polsce do końca sierpnia br.