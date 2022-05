We wsi Niegowa otwarto franczyzową stację Moya

We wsi Niegowa (woj. śląskie) otwarto nową stację paliw MOYA. Obiektdziała na zasadzie współpracy franczyzowej. Koncentruje się naobsłudze ruchu lokalnego. Z okazji otwarcia, na klientów czekają atrakcyjne promocje. Do czwartku, 19 maja każdy korzystający z usług tego punktu może otrzymać kawę gratis, a do końca maja, także wybrane produkty marki własnej, jak napoje i batony MOYA Energia, żelki czy wodę mineralną.