Węgiel sprzedaje co piąta gmina obsługiwana przez PGG. "Węgla na święta nie zabraknie"

Wcześniej największa górnicza spółka informowała o ponad 500 samorządach, z którymi zawarto umowy na dostawy węgla w ramach zakupu prewencyjnego dla gospodarstw domowych. W piątkowym komunikacie Grupa podała, że umowy podpisano dotąd z ponad 700 gminami, z których ok. 150 dostało już węgiel.

- Do około 150 gmin we wszystkich obsługiwanych przez PGG województwach dotarł już węgiel i został przez nie skierowany do sprzedaży. Dostawy są realizowane z kopalń transportem kolejowym i samochodowym oraz poprzez punkty wydania kwalifikowanych dostawców węgla - poinformował w piątek rzecznik PGG Tomasz Głogowski. - PGG z każdym dniem zwiększa wydawanie węgla gminom, aby wszyscy uprawnieni i chętni do zakupu w samorządzie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia mogli otrzymać węgiel - dodał.

Jak wynika z informacji PGG, np. Dębica i Radom zdecydowały się na samodzielny odbiór węgla koleją. "Węgiel w ilościach, jednorazowo, powyżej tysiąca ton, został im dostarczony" - podała Grupa.

Polska Grupa Górnicza jest największym krajowym dostawcą węgla. Do końca roku spółka ma dostarczyć samorządom, głównie z południowej i środkowej Polski, ok. 550-600 tys. ton paliwa na potrzeby gospodarstw domowych.

Od piątku uelastyczniony został 3-tonowy limit sprzedaży węgla gospodarstwom domowym, podzielony dotąd na dwie równe 1,5-tonowe transze w tym i przyszłym roku. Teraz klienci, którzy w tym roku nie kupili węgla lub kupili go mniej, będą mogli wykorzystać cały limit w roku przyszłym.