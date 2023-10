Well debiutuje w Krakowie. W sklepie przygotowano gotowe zestawy ubrań

Nowy koncept WELL Wólczanka w CH Bonarka

Cały koncept, od organizacji przestrzeni, rozmieszczenia asortymentu po wykończenie i oznaczenia powstał z myślą o nowej submarce, która w październiku dołączyła do rodziny Wólczanka. Za projekt konceptu odpowiadało biuro architektoniczne Schwitzke Górski.

WELL Wólczanka zadebiutowała 13 października jako submarka doskonale znanej klientom Wólczanki. Do tej pory zmiana była widoczna w e-sklepie, kanałach social media i na pojedynczych, dużych salonach działających wcześniej pod marką Wólczanka. CH Bonarka to pierwsza lokalizacja, gdzie obok nowego logotypu debiutuje również zupełnie nowy wystrój oraz koncept sklepu – z większą częścią umożliwiającą samoobsługę, przyjazną przestrzenią przymierzalni z wydzieloną częścią na relaks, po nowy personel.

Marka WELL - do kogo jest adresowana?

Zmiany w Wólczance to element strategii właściciela, Grupy VRG. Salony oznaczone WELL Wólczanka prezentują ofertę total look i będą działać obok butików koszulowych Wólczanka. Nowy logotypy pojawił się już w dużych salonach sieci w Warszawie (Westfield Arkadia, Galeria Mokotów i CH Promenada), Silesia City Center w Katowicach, we wrocławskiej Magnolii Park, CH Focus w Zielonej Górze oraz w Galerii Rzeszów. Z kolei analogiczne jak w CH Bonarka nowe koncepty pojawią się niebawem w galeriach handlowych w Płocku, Gdańsku i Poznaniu.

- Pojawienie się WELL Wólczanka ma na celu przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności naszej oferty total look dla młodszego klienta, który szuka casualu w segmencie accessible premium. Chcemy ułatwić mu znalezienie naszego dużego sklepu, z pełną gamą produktów, na które mógł trafić w sieci lub social mediach. - mówi Marta Fryzowska, Wiceprezeska VRG odpowiedzialna za segment fashion. – Z kolei nowy koncept, który będzie się w naszej sieci pojawiać ewolucyjnie, w miarę kolejnych otwarć i modernizacji, ma za zadanie odtworzyć radosny i energiczny świat marki, którego klient doświadcza online, w fizycznej rzeczywistości.

Salon podzielony jest na obszary pokoi trendowych. W każdym z nich widoczna jest ekspozycja total looków – gotowych zestawów, które pozwalają klientom na swobodny wybór produktów bez obawy o niedopasowanie poszczególnych elementów ubioru.

- WELL Wólczanka to doskonały przykład tego, jak historia marki i jej charakter może być manifestowana w wymiarze architektonicznym. Wspólnie z zespołem Wólczanki wykreowaliśmy przestrzeń, która harmonijnie łączy tradycyjną elegancję marki z nowoczesnym podejściem do mody w bardziej kolorowym, współczesnym stylu. Mamy tu całkowicie nowe podejście do klientów marki i sposobu prezentacji oferty. Powstała przestrzeń przekracza granice zakupów, tworząc miejsce, gdzie klienci mogą doświadczyć kreatywności, elegancji i radości, które są obietnicą marki” – mówi CEO Schwitzke Górski Michał Górski.

Motywem przewodnim nowego konceptu jest charakterystyczna “sprężyna” obecna w logo WELL Wólczanka. Nawiązują do niej kształtem wielokolorowe fotele, lustra, sofy i stoły. Razem tworzą energetyzującą, radosną atmosferę. Akcenty kolorystyczne wystroju kontrastują z ciepłym beżem i drewnem, tworząc idealne tło do eksponowania barwnej kolekcji.