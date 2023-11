Westfield Mokotów pełen nowości. Candy Pop wśród najemców

- W Westfield Mokotów staramy się odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Zmieniające się otoczenie naszego centrum, to też nowe grupy docelowe, które nas odwiedzają. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom nieco młodszego klienta w Westfield Mokotów pojawiają się popularne wśród tej grupy marki takie jak nowo otwarte sklepy Candy Pop i Just in Case. Nie zapominamy jednak o naszych stałych klientach, którzy cenią sobie naszą szeroką ofertę m.in. z segmentu premium beauty. Otwarcia powiększonych salonów marek Estée Lauder, Elementy i Mo61, to odpowiedź właśnie na ich potrzeby – mówi Izabela Wójcik, dyrektorka centrum handlowego Westfield Mokotów.

Otwarcie butiku polskiej marki Fluff

Listę jesiennych nowości w Westfield Mokotów otwiera salon Fluff. To polska marka, która tworzy wyjątkowe kolekcje odzieży wierzchniej dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Istniejąca od 2017 roku firma specjalizuje się w produkcji okryć z naturalnego puchu – łączącego w sobie unikalne właściwości termiczne i niezwykłą lekkość, co zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących zarówno styl, jak i wygodę. Ubrania Fluff cechuje minimalizm i prosty krój, a jednocześnie ich żywe kolory przyciągają wzrok. Po okrycia wierzchnie dla każdego, nawet dla domowych pupili (!) Fluff zaprasza na poziom +1 w Westfield Mokotów.

Odmienione Elementy

Po miesięcznej przerwie, Elementy wracają do centrum handlowego Westfield Mokotów z nowym, odświeżonym butikiem na poziomie +1 . To miejsce, podobnie jak pozostałe sklepy marki, utrzymane w minimalistycznej estetyce. Białe ściany i drewniane akcenty są idealnym tłem dla ubrań, które oprócz ponadczasowych krojów, zaskakują charakterystycznymi barwami i materiałami najwyższej jakości. Wraz z nowym sezonem, Elementy wprowadzają podział kolekcji na cztery dropy, które trafiają do sprzedaży co miesiąc, prezentując nowe, jesienno-zimowe produkty. W obecnie dostępnej kolekcji produkty w neutralnych odcieniach, które idealnie sprawdzą się jako podstawa kapsułowej szafy, łączą się z dobrze skrojonymi garniturami, wełnianymi płaszczami oraz swetrami najwyższej jakości.

Podkreśl swoje piękno z Estée Lauder

Jesień i zima to także bardzo dobry czas, aby zadbać o swoją skórę i ochronić ją przed niesprzyjającą aurą. Tu z pomocą przychodzą marki należące do międzynarodowej grupy Estée Lauder Companies, która właśnie otworzyła swój większy i nowocześniejszy salon na poziomie +1 mokotowskiego centrum handlowego. Każda z trzech stref dostępnych w salonie, przeznaczona jest na prezentację oferty i produktów jednej z marek: Clinique, La Mer i Estée Lauder. Bez względu na to, na który z brandów się zdecydujemy, kosmetyki do pielęgnacji skóry czy makijażu spełniają najwyższe standardy jakości i są niezwykle skuteczne.

Jesień pachnie najpiękniej z Mo61

W chłodniejsze dni miło jest otulić się zapachem, najlepiej jedynym w swoim rodzaju i samodzielnie skomponowanym. Na tę potrzebę najlepiej odpowie znana i lubiana polska marka Mo61 Perfume Lab, która od lat projektuje zapachy i tworzy niezwykłe kompozycje zapachowe na życzenie klienta. Teraz Mo61 zaprasza do swojej nowej, dużo większej i nowocześniejszej lokalizacji, gdzie na wszystkich spragnionych pachnącej podróży czekają aż 4 stanowiska do tworzenia indywidualnych zapachowych kompozycji. Obecnie, w salonie marki możliwe będzie organizowanie warsztatów zapachowych, gdzie perfumiarze będą dzielić się swoją wiedzą dotyczącą tworzenia perfum. Królestwo zapachu w Westfield Mokotów znajduje się na poziomie +1, w pobliżu poprzedniej lokalizacji.

Just in Case to znacznie więcej niż case na smarftona

Personalizacja to obecnie jeden z najsilniejszych zakupowych trendów. Dlatego w Westfield Mokotów stworzyć można niepowtarzalne obudowy na telefon. Wszystko za sprawą nowej marki wchodzącej na rynek polski - JUST IN CASE., Marka powstała w 2019 roku we Włoszech i oferuje etui oraz akcesoria do smartfonów. Unikalny know-how i pionierski model biznesowy sprawiają, że firma ugruntowała swoją pozycję w skali globalnej z ok. 100 butikami na całym świecie. JUST IN CASE jest liderem w swojej dziedzinie dzięki personalizacji. Zaawansowana technicznie maszyna (dostępna w każdym sklepie), wykorzystująca tusze roślinne, oferuje klientom możliwość stworzenia i wizualizacji projektów w zakresie 360 stopni, zanim zostaną wyprodukowane! Każdy może tu puścić wodze fantazji i stworzyć jedyną w swoim rodzaju obudowę. Salon JUST IN CASE znajduje się na poziomie 0, niedaleko wejścia głównego do centrum.

Słodkie 4 pory roku z Candy Pop

Nowo otwarty sklep Candy Pop to raj dla wszystkich miłośników słodyczy i nie tylko. W salonie tej niezwykle popularnej wśród młodzieży marki można zaleźć przekąski, słodycze i napoje z całego świata m.in. z USA, Azji czy Meksyku. Sklep zaskakuje popularnymi produktami, o których jest głośno np. wśród użytkowników TikToka. W ofercie sklepu coś dla siebie znajdą tu zarówno ci, lubiący poznawać nowe i czasami szalone smaki, jak i ci gustujący w klasykach. Bogaty asortyment sklepu wypełniają nie tylko słodkości, ale również makarony, sosy czy orientalne przyprawy. Po niezwykłe smakowe doznania marka zaprasza na poziom 0 centrum handlowego.

Trzeba przyznać, że jesień w Westfield Mokotów pełna jest niespodzianek i nowości. Czy zima będzie równie ciekawa? Na pewno tak!