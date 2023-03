Weszli do Polski rok temu, mają już 13 drogerii

W dniach 30 marca i 1 kwietnia na odwiedzających czekać będzie szereg atrakcji. Z okazji otwarcia detalista zaplanował 15% rabatu powitalnego na całe zakupy oraz prezent - żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie dla Polski. Rabat obowiązuje do 8 kwietnia.

Dwie nowe drogerie dm - pierwsza w Gogolinie i już trzecia w Krakowie

Dodatkowo w Krakowie, w najbliższą sobotę, 01 kwietnia w godzinach 11.00-12.00 w ramach wspierania lokalnych inicjatyw drogeria dm we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 58 im. Tadeusza Kościuszki przeprowadzi kolejną „Akcję Kasjerską”. Jej celem będzie zebranie funduszy na zakup nagłośnienia do radiowęzła szkolnego. Wtedy też na kasie zasiądzie i obsłuży klientów dm sam Dyrektor Szkoły, Jerzy Zychal. Pieniądze z zakupów zrobionych w dm w tym czasie zostaną przekazane szkole na sprzęt.

- Z radością czekamy na mieszkańców Gogolina i Krakowa. Jesteśmy ciekawi ich reakcji na naszą drogerię. Każde nowe otwarcie jest dla nas ważnym wydarzeniem, dzięki któremu docieramy jeszcze bliżej kolejnych klientów. Chcemy ich zaprosić do naszego świata, pokazać wszystko, co najlepsze - nasze marki, ludzi tworzących dm, nietypową politykę cenową i wnętrza zaprojektowane z myślą o ich komforcie. Mamy nadzieję, że dzięki temu będą mogli sprawdzić, które z naszych produktów lubią najbardziej i przekonać się, dlaczego warto przychodzić właśnie do nas na zakupy – mówią Marek Mączka i Michał Grabe, Kierownicy Regionalni dm w Polsce.

13 drogerii dm w Polsce

Aktualnie dm posiada 13 drogerii w Polsce. Dokładnie 30 marca, poza otwarciem Gogolina i Krakowa, pojawią się trzy kolejne sklepy - w Chorwacji, Czechach i we Włoszech. Tym samym dm przekroczy liczbę 4 tysięcy drogerii w Europie. W Polsce, obecne od roku, już teraz cieszą się dużą sympatią konsumentów.

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie.

W obu lokalizacjach drogeria zadbała o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklepy wyposażone są w ławeczkę do odpoczynku, czy stację pakowania prezentów, z której korzystać można nieodpłatnie. Na klientów czekają miejsca parkingowe. Drogeria w Gogolinie otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 08:00 do 20:00 i w niedziele handlowe w godzinach 10:00-18:00, zaś drogeria w Krakowie otwarta będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00 i w niedziele handlowe od 10:00 do 08:00. Sieć zatrudnia siedmiu pracowników na potrzeby każdej nowo otwartej lokalizacji.