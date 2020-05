Wiceprezes LPP: Galerie to już nie miejsca radosnych spotkań. To atrapy handlu

Wiceprezes LPP tłumaczy, że firma chce płacić czynsz adekwatny do tego, za co płaci. Fot. Shutterstock

Dzisiaj galerie handlowe to smutne przestrzenie ze snującymi się ludźmi w maseczkach. Wszyscy są przestraszeni. Większą część powierzchni zablokowano taśmami z napisem: „nie wchodzić”. Co chwilę z megafonów słychać komunikat w stylu: „uważaj, nie zbliżaj się, bo to jest niebezpieczne”. Nikt rozsądny nie potwierdzi, że są to miejsca radosnych spotkań. To atrapy. Oczekiwanie, że przy tak drastycznie zmienionych okolicznościach będziemy respektować czynsze, na które się umówiliśmy w zupełnie innych warunkach, jest nie fair – tłumaczy w rozmowie z Propertynews.pl Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

Wiceprezes LPP tłumaczy, że firma chce płacić czynsz adekwatny do tego, za co płaci.

- Nasi koledzy całkiem niedawno temu mówili, że centrum bez usług dodatkowych jest ułomne i nie będzie w stanie funkcjonować. Należy zadać pytanie, czy centra handlowe będą jeszcze kiedykolwiek pełnić funkcję miejsc spędzania wolnego czasu i rozrywki. Czy wynajmujący zapewnią warunki, z których byli kiedyś dumni, uznając, że jedynie one gwarantują przeżycie centrom handlowym. Galerie dzisiaj nie spełniają takiej roli – uważa Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

Przeczytaj także: Przy sklepie Carrefour w Płocku stanął maseczkomat

Z perspektywy wiceprezesa Sławomira Łobody aktualny obraz galerii handlowych jest druzgocący. Zamknięte są kina, przestrzenie wspólne i sportowe, a jedzenie i kawę można jedynie zamówić na wynos. Każdy musi nosić maseczkę na twarzy i rękawiczki na rękach. Obowiązuje zachowanie bezpiecznego odstępu.

- Nie można przymierzać odzieży, ani jej dotykać gołą ręką. Co to w ogóle znaczy? Jak w takich warunkach na przykład kupić bieliznę bez przymiarki w dodatku mając na rękach gumowe rękawiczki? To nie są centra handlowe, dla których ja otworzyłem swoje sklepy – tłumaczy wiceprezes LPP.

Dodaje, że nie chodzi o to, by dostać od wynajmujących rabaty czynszowe.

– Powinniśmy otwarcie przyznać, że to nie są takie same centra handlowe, na które się wcześniej umawialiśmy. Nikt nie ponosi za to winy – chcę to wyraźnie podkreślić. Nie mam pretensji do naszych kolegów. Tak się niestety rzeczywistość ułożyła, że dotykają nas skutki pandemii, które będziemy odczuwać jeszcze bardzo długo. Przez to wynajmujący nie mogą zapewnić usług, do których się zobowiązali, a my ze względu na nie otworzyliśmy swoje sklepy. Dlatego widzimy dwa wyjścia z sytuacji. Jednym z nich jest odstąpienie od umów najmu, ponieważ nie są spełnione warunki, dla których je podpisaliśmy. Drugie to próba wyceny usług w centrach, które możemy dzisiaj nazwać atrapami, więc wysokość świadczenia musi być zupełnie inna niż ta wynikająca z umowy – tłumaczy Sławomir Łoboda.

Całość na propertynews.pl