Wiceprezes LPP na EEC2020: Logistyka musi nadążyć za rozwojem e-commerce

Pogrzeb tradycyjnego handlu został ogłoszony zdecydowanie za wcześnie. Obserwujemy, że klienci zaczynają wracać do galerii handlowych i sklepów stacjonarnych. Oczywiście e-commerce bardzo zyskał na pandemii, szczególnie pod względem zaufania konsumentów. Mogę jednak śmiało powiedzieć, że oba kanały sprzedaży mają się dobrze. Najważniejszy jednak i tak zawsze pozostanie sam produkt, a nie jego forma sprzedaży. Nauczyliśmy się, że jeśli dysponujemy dobrą kolekcją, to sprzedaż rośnie w każdym kanale. Jeśli kolekcja jest słabsza, to sprzedaż wszędzie spada - mówił Jacek Kujawa, wiceprezes zarządu LPP, podczas panelu "E-commerce i technologie", który odbył się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech & Start-up Days.

Zdaniem Jacka Kujawy, zakupy w kanale e-commerce nie zapewnią takich doświadczeń zakupowych jak sklepy stacjonarne. E-commerce daje nam przede wszystkim wygodę. Te kanały nie rywalizują ze sobą, one się uzupełniają.

- Nasz klient często przegląda kolekcję online, a na zakupy wybiera się już do sklepu. Naszym zadaniem jest zapewnienie spójności tych dwóch kanałów sprzedaży np. w obu kanałach muszą się pojawiać te same nowości produktowe - wyjaśnia wiceprezes LPP.

Jacek Kujawa przyznał, że firmom obecnie trudno snuć długofalowe plany. - Dziś naprawdę trudno coś planować. Ten rok nas wszystkich zaskoczył. Reguły gry się zmieniły. Szacujemy, że w 2020 r. sprzedaż przez e-commerce będzie stanowiła minimum 20 proc. sprzedaży ogółem. Teraz przygotowujemy się, aby podołać takim szacunkom, szczególnie pod względem logistycznym. Firmy muszą być bliżej swoich klientów. Obniżać koszty ostatniej mili czyli musimy się zbliżyć ze swoimi magazynami do końcowego klienta. Zauważyliśmy, że kiedy konsument szybciej otrzymuje towar, więcej kupuje - dodał wiceprezes LPP.

Jacek Kujawa zdradził, że firma chce powiększyć bazę logistyczną w Moskwie, wybudować nowy magazyn w Rumunii i kolejny w Polsce.