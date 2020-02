Wiceprezes LPP o skutkach koronawirusa: 1/3 naszej produkcji pochodzi z Chin

- Obserwujemy sytuację związaną z koronawirusem. Bacznie przyglądamy się Chinom, bo to stamtąd pochodzi 1/3 naszej produkcji - podkreślał w rozmowie podczas EEC Trends, prologu do Europejskiego Kongresu Gospodarczego Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Jak podkreśla obecne problemy z zachwianiem ciągłości łańcucha dostaw to pierwsze tak poważne zawirowania z jakimi spółka ma do czynienia.



- Jest coraz lepiej, jesteśmy optymistami. Dwa tygodnie temu porty chińskie zaczęły wysyłać towary, odblokował się zatem ten łańcuch. Czekamy na decyzje o wznowieniu produkcji w fabrykach. Rozmawiamy z naszymi dostawcami w Chinach. Twierdzą, że produkcja zostanie wznowiona już za tydzień - tłumaczy w rozmowie z portalem WNP.PL wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.



- W dzisiejszych czasach gdy gospodarka jest globalna zachwianie łańcucha dostaw może spowodować duże konsekwencje. Zabraknąć może samych towarów, problem możemy mieć z komponentami. Faktycznie musimy dbać o łańcuchy logistyczne. Staramy się je jak najbardziej optymalizować. Każdy zatrzymanie rodzi problemy - liczymy jednak, że w tym przypadku sytuacja ustabilizuje się w najbliższym czasie - dodaje Lutkiewicz.

Jak podkreśla, obecne problemy z zachwianiem ciągłości łańcucha dostaw to pierwsze tak poważne zawirowania, z jakimi ma do czynienia spółka. Do tej pory LPP radzić musiało sobie z pojedynczymi przypadkami.

Choć zagrożenie opóźnienia dostaw nadal istnieje, klienci w Polskich sklepach nie muszą obawiać późniejszego wprowadzenia nowej kolekcji do sklepów marek tworzących LPP.

Podczas konferencji prasowej, którą firma zorganizowała na początku lutego poinformowano, że ponad 60 proc. kolekcji wiosna-lato dotarła już do Polski. W Chinach pozostało około 15 proc. zleconych do szycia materiałów, co zgodnie z wyliczeniami stanowi około 10 proc. całości kolekcji.