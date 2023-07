Widmo bankructwa właściciela sieci Pepco

Jak tłumaczy money.pl, Holding Steinhoff International pośrednio jest m.in. właścicielem bardzo popularnej w Polsce sieci sklepów Pepco.

Co ze sklepami Pepco?

Jak podkreśla w komentarzu dla money.pl analityk Conotoxia Ltd. Grzegorz Dróżdż, nawet jeśli Steinhoff będzie zmierzać w kierunku upadłości, nie powinno to mieć bezpośredniego wpływu na działalność i notowania akcji Pepco.

W przypadku rozwiązania spółki matki zazwyczaj działalność niezależnych operacyjnie spółek pozostaje nienaruszona. W niektórych sytuacjach spółki córki mogą być przeniesione do innej spółki w wyniku fuzji lub przejęcia, umożliwiając im kontynuację działalności pod nowym właścicielem – zauważa Dróżdż.

