Większy Rossmann i nowy najemca w Atrium Plejada

Metamorfozie uległ Rossmann, który od 20 października przeniósł się do nowej lokalizacji o większym o ponad 200 mkw. metrażu. Drogeria zajmuje obecnie 549 mkw. Rozszerzono dotychczasową ofertę z 14 tys. pozycji do 18,5 tys. artykułów. Powiększono także ekspozycję zapachów damskich i męskich, a także rozbudowano dział spożywczy (ze zdrową żywnością, herbatami, kawą). Udogodnieniem są również dodatkowe samoobsługowe stanowiska kasowe.

Od 23 października ponownie dostępna dla bytomian jest apteka działająca pod szyldem Cosmedica, która także w ostatnich tygodniach przeszła gruntowną modernizację.

Do grona dotychczasowych najemców w połowie września dołączyła nowa polska marka odzieżowa, wywodząca się ze Śląska – Warsztat Koszulkowy. To miejsce, w którym powstają kolorowe ubrania sportowe, z przeznaczeniem do biegania oraz górskich wycieczek.