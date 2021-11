Wittchen w 2022 r. wybuduje trzecią halę magazynową

Pozostałe wydatki inwestycyjne szacowane są na poziomie ok. 6,5 mln zł, z czego ok. 3,5 mln zł planowane są na modernizację i adaptację nowych salonów.

Wittchen planuje zwiększenie wolumenu sprzedaży przez własne sklepy internetowe, jak również zwiększenie współpracy z platformami typu marketplace.

Wittchen podał, że w celu zabezpieczenia się przez problemami związanymi w łańcuchu dostaw, grupa dokonała wcześniejszego zatowarowania na IV kwartał oraz znaczną część 2022 r.

Poprawa wyników

Po trzech kwartałach 2021 roku grupa osiągnęła 171,7 mln zł przychodów wobec 135 mln zł rok wcześniej oraz 20,4 mln zł zysku netto (rok wcześniej wynosił on 0,3 mln zł). W samym trzecim kwartale przychody wyniosły ok. 80 mln zł, a zysk netto 13,6 mln zł.

W okresie 9 miesięcy kanał online stanowił 55 proc. udziału przychodów spółki, jest rozwijany za pośrednictwem własnych sklepów internetowych oraz platform typu marketplace. Na koniec września grupa współpracowała z 21 platformami marketplace, natomiast w analogicznym okresie 2020 r. było to 9 platform.

Przychody zagraniczne w okresie 9 miesięcy 2021 roku wyniosły 26 mln zł, co stanowiło 15 proc. udziału w przychodach grupy.

Plany na 2021 rok

Wśród celów na 2021 rok grupa wymienia osiągnięcie przychodów zbliżonych do 2019 roku, czyli sprzed pandemii, poprawę marży brutto na sprzedaży i znaczącą poprawę wyniku operacyjnego i netto.

- Realizacja powyższych planów będzie możliwa dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej, na której generowana jest wyższa marża oraz w kanale e-commerce dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży przez własne sklepy internetowe, jak również zwiększenie współpracy z platformami typu marketplace – napisano w raporcie kwartalnym.

Spółka poinformowała, że planuje w 2022 roku budowę trzeciej hali magazynowej o wielkości ok. 3.700 m kw., Szacunkowy koszt budowy wyniesie ok. 10-12 mln zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne szacowane są na poziomie ok. 6,5 mln zł, z czego ok. 3,5 mln zł planowane są na modernizację i adaptację nowych salonów.

Zarząd oczekuje, że sprzedaż produktów z kategorii walizek nadal będzie rosnąć i osiągnie wartości zbliżone do tych sprzed pandemii, kiedy stanowiła największy udział w portfelu. Dodatkowo, poprzez poszerzenie swojego asortymentu oraz wprowadzenie linii Young skierowanej do młodszych klientów, spółka planuje dotarcie do większej grupy klientów.

Plany na 2022 rok