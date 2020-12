Właściciel Castoramy kupuje serwis NeedHelp, oferujący usługi fachowców

fot. materiały prasowe

Koncern Kingfisher, do którego należy Castorama Polska, ogłosiła przejęcie platformy NeedHelp, lidera europejskiego rynku service marketplace. Całkowita wartość transakcji opiewa na około 10 milionów euro, a jej rezultatem jest nabycie 80% udziałów przez Kingfisher Plc. Inwestycja poszerzy ofertę usługową również na rynku polskim.

NeedHelp (www.needhelp.com) jest internetową platformą B2B i B2C, łączącą klientów, którzy potrzebują pomocy w pracach remontowych w domu, ze sprawdzonymi fachowcami i wykonawcami usług. Inwestycja w platformę to krok do realizacji strategii „Powered by Kingfisher” – budowania doświadczenia klienta ukierunkowanego na mobilność i kompleksową realizację usług.

Guillaume de Kergariou, który będzie dalej sprawował funkcję prezesa spółki, założył NeedHelp we Francji w 2014 roku. Platforma NeedHelp działa głównie we Francji oraz Szwajcarii. W ostatnim czasie spółka pojawiła się w Niemczech, Belgii, Austrii oraz Holandii. Dzięki otwartej architekturze NeedHelp świadczy usługi w ponad 500 placówkach handlowych, w tym we francuskich sklepach Castorama i Brico Dépôt, oraz współpracuje z sieciami detalicznymi branży Home Improvement.

Od rozpoczęcia działalności spółka co roku potraja przychody. W 2020 roku liczba zleceń zrealizowanych za pośrednictwem platformy osiągnie poziom 58 tysięcy. W wyniku zwiększonego popytu na usługi remontowe, widocznego od początku pandemii COVID-19, miesięczny przychód NeedHelp w okresie po pierwszym lockdownie uległ podwojeniu.

NeedHelp skupia się na specjalistycznych umiejętnościach potrzebnych do realizacji projektów remontowych. Najbardziej popularnymi usługami oferowanymi przez NeedHelp są montaże kuchni, malowanie, układanie podłóg oraz remonty łazienek. Na platformie można również znaleźć wykonawców prac takich jak ogrodnictwo, montaż mebli oraz przeprowadzki.

NeedHelp jest opartą na danych platformą oferującą kompleksową obsługę projektów. Zarządza rezerwacjami, płatnościami online, weryfikuje kontrahentów i prowadzi system ocen wykonawców. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność co do jakości oferowanych usług. Platforma oferuje również pomoc dla wykonawców w obszarze ubezpieczeń, wsparcia w kwestiach podatkowych oraz w formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

W ramach planów rozwojowych NeedHelp, Grupa Kingfisher planuje wprowadzić platformę na rynek Polski. Rozwój kompleksowych usług związanych z remontami i wprowadzaniem zmian w domach, jest jednym z priorytetowych działań spółki Castorama Polska.