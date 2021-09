Właściciel Castoramy ze wzrostem sprzedaży e-commerce o 21 proc.

Kingfisher, międzynarodowa Grupa branży home improvement, do której należy Castorama Polska, ogłosiła wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku.

Wzrost sprzedaży w Grupie Kingfisher o 22,2%, a wzrost w ujęciu LFL w - o 22,8%.

Sprzedaż e-commerce w Grupie wzrosła o 21%.

Rośnie segment e-commerce

Sprzedaż LFL w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 22,8%, co oznacza wzrost w ujęciu dwuletnim o ponad 21%, a skorygowany zysk przed opodatkowaniem w wysokości 669 mln GBP za pierwszą połowę wzrósł o 62% w porównaniu z pierwszą połową 2020 roku. Odpowiada za to m.in. silny popyt oraz rosnąca popularność remontów i urządzania domów, a także rozwój kanałów sprzedażowych. Dobre wyniki udało się uzyskać również w segmencie e-commerce. Mocne skupienie na usprawnieniu kluczowych elementów dostaw w tym etapu ostatniej mili oraz rozwój modelu sklepów kompaktowych umożliwiło skuteczne realizowanie priorytetowych kierunków strategii Grupy Kingfisher.

– Mamy za sobą bardzo dobrą pierwszą połowę roku, ze wzrostem we wszystkich naszych kategoriach i kanałach, w szczególności w e-commerce. To efekt szybkiego postępu w realizacji naszych strategicznych priorytetów, które prowadzą do wzmocnienia relacji z klientami i zapewniają coraz lepszą pozycję konkurencyjną na naszych kluczowych rynkach – powiedział Thierry Garnier, dyrektor generalny Kingfisher plc, do którego należy Castorama.

Castorama Polska Sp. z o.o. uruchomiła swój pierwszy sklep w 1997 roku. Obecnie prowadzi sprzedaż w 89 lokalizacjach w różnych częściach Polski. Zapewnia również klientom w całym kraju dostęp do oferty on-line. Spółka zatrudnia ponad 12 tys. pracowników. Castorama Polska Sp. z o.o. jest częścią Kingfisher plc.