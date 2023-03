Właściciel CCC sprzedaje luksusowy odrzutowiec. Po to, by ratować firmę?

Dariusz Miłek zdecydował się na sprzedaż za 200 mln zł luksusowego odrzutowca Gulfstream G500, który został kupiony przez kontrolowaną przez niego spółkę w 2020 roku - podała wyborcza.biz, powołując się m.in. na Bigshortbets News. Samolot zarejestrowany jest na wyspie Man, a zarządza nim Ultro Sky S.à r.l. To z kolei zarejestrowana w Luksemburgu spółka zależna od Ultro S.à r.l., czyli największy udziałowiec grupy CCC.

Grupa CCC osiągnęła w ostatnim kwartale 2022 r. dynamiczny wzrost przychodów na poziomie 19% - do 2,4 mld zł. Ale jest jednocześnie zadłużona na 2,1 mld zł netto, a odsetki od tego zadłużenia wyniosły w jednym tylko kwartale 79 mln zł.

Wkrótce ma odbyć się emisja dodatkowych akcji CCC, a spółka Ultro, na której czele stoi Dariusz Miłek, miałaby wyłożyć na ten cel 500 mln zł. Według serwisu Bigshortbets News sprzedaż odrzutowca mogłaby pomóc w ich zdobyciu.

- Po pierwsze samolot nigdy nie był powiązany w żaden sposób z CCC, ponieważ zrobiły to jednak media, to myślę, że warto to sprostować. Tak naprawdę rzadko go używałem, a jego utrzymanie jest kosztowne. Teraz używam go jeszcze mniej. Poza tym zmieniła się mocno sytuacja. Przede wszystkim w moim podejściu do korzystania z takich dóbr luksusowych. To nie jest czas na takie zbytki, na to nakłada się jeszcze kwestia śladu węglowego, jaki generują prywatne maszyny. Stąd ta decyzja – komentuje w wypowiedzi dla Forbesa Dariusz Miłek.

Przekonuje, że wartość samolotu nie zbliża się nawet do 200 mln zł, a poza tym został on zakupiony formie leasingu. Zatem znaczenie sprzedaży odrzutowca dla planowanej przez niego transakcji wykupu akcji CCC jest marginalne.