Właściciel Cinema City może ogłosić bankructwo

Według doniesień dziennika amerykańska firma Cineworld Group, druga największa na świecie sieć multipleksów posiadająca ponad 750 kin na świecie, przymierza się do ogłoszenia bankructwa. Konglomerat boryka się z kłopotami finansowymi będącymi skutkiem lockdownów wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19. Pomimo że sytuacja finansowa Cineworld uległa poprawie, to wciąż nie powróciła do stanu sprzed pandemii.

Amerykański gigant rozrywkowy podkreśla, że "kina Cineworld na całym świecie są otwarte jak zwykle" oraz dodaje, że "sytuacja nie będzie mieć znaczącego wpływu na pracowników". Cineworld Group zatrudnia ponad 28 tys. osób na całym świecie.