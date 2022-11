Właściciel Cocodrillo: Marża wzrosła do 50,2 proc.

Grupa CDRL, dystrybutor odzieży dziecięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, w III kwartale 2022 roku, pomimo czasowo niestabilnej sytuacji na rynkach rosyjskim i białoruskim, wygenerowała przychody ze sprzedaży, w wysokości 114 mln zł.

Marża na sprzedaży towarów wzrosła do 50,2%.

Wyniki spółki w III kwartale 2022 r. są obciążone odpisem aktualizującym w kwocie 4,8 mln zł. Odpisane należności pozostają wymagalne, a zarząd podejmie w ramach obowiązującego prawa działania mające doprowadzić do spłaty należności w pełnej kwocie. W raportowanym okresie Grupa CDRL odnotowała stratę netto w wysokości 3,8 mln zł.

Grupa CDRL ze stratą netto w wysokości 3,8 mln zł

- Na wynik w III kwartale wpłynęło sezonowe spowolnienie, a dodatkowo obciążyły go odpisy. Przy analizie bieżących wyników na uwagę zasługuje także fakt występowania ujemnych różnic kursowych wynikających z niestabilności kursu białoruskiej waluty, co spowodowało różnice w osiąganych wynikach finansowych, nieuzasadnione z punktu widzenia faktycznych efektów prowadzonej działalności – komentuje Tomasz Przybyła, wiceprezes CDRL. – Jednocześnie utrzymana w raportowanym okresie dynamika sprzedaży oraz dalszy wzrost marży na sprzedaży towarów pozwalają nam z optymizmem myśleć o najbliższych miesiącach. Poprawie wyników będzie również sprzyjać podjęte przez nas dalsze poszerzanie kanałów sprzedaży, w szczególności online. Przed nami najbardziej gorący sprzedażowo okres w roku, do którego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani - podkreśla wiceprezes CDRL.

Nowy esklep multibrandowy od CDRL

Grupa CDRL w III kwartale wzmocniła nowoczesne kanały sprzedaży, kontynuując jednocześnie rozwój omnichannel. Spółka uruchomiła internetowy sklep multibrandowy Mokida.com – znajdą się tam produkty Coccodrillo oraz Lemon, ale także nowa marka Mokida, która poprzez niższe ceny jest skierowana do nowych grup odbiorców. Równolegle, firma rozpoczęła sprzedaż na Zalando.pl oraz poszerzyła dostępność produktów na rynku niemieckim – w tym okresie zostały uruchomione nowe kanały na Amazon.de. i eBay.de. W omawianym okresie uruchomiono również usługę click and collect oraz zwroty online – offline. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy w trakcie pandemii przyzwyczaili się do zakupów przez Internet.