Właściciel marki 4F w nowej siedzibie. Jedno biuro zamiast dwóch

Właściciel największej polskiej marki sportowej objął w sumie ponad 8,2 tys. mkw. powierzchni, zajmując 4 spośród 6 pięter dostępnych w budynku. Za aranżację wnętrz nowego biura OTCF odpowiadała pracownia Trzop Architekci.

Spółka OTCF S.A. jest jednym z największych pracodawców w Małopolsce. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży odzieży sportowej, obuwia oraz akcesoriów, dedykowanych profesjonalnym sportowcom i amatorom.

OTCF konsoliduje biura

Konsolidacja dwóch największych biur OTCF – dotychczasowej siedziby w Wieliczce oraz oddziału w Krakowie – to kluczowy krok w rozwoju naszej spółki. Na czterech piętrach kompleksu The Park Kraków mieszczą się m.in. funkcjonalne przestrzenie do pracy i spotkań, nowoczesne laboratorium działu jakości, showroom wszystkich naszych marek, wzorcownie działów projektowania odzieży i obuwia, studio fotograficzne czy szwalnia. Dogodne położenie kompleksu w pobliżu środków komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych i z wygodnym dojazdem samochodowym z Wieliczki, gdzie mieściła się nasza dotychczasowa siedziba, były dla nas dodatkowym atutem przy wyborze nowej lokalizacji. Tym samym rozpoczynamy nowy rozdział w historii firmy – podkreśla Igor Klaja, Prezes OTCF S.A.

Z racji profilu jaki prezentuje spółka OTCF, specjalizująca się w tworzeniu i produkcji odzieży sportowej dla zawodowców i amatorów, główną inspiracją do stworzenia koncepcji wnętrza dla siedziby firmy stały się Igrzyska Olimpijskie. Kolorystyka dominująca w projekcie wykorzystuje 5 kolorów z kół olimpijskich. Jako element spójny wykorzystano kolor czarny, w połączeniu na każdym z 4 pięter z kolejnymi kolorami: zielonym, czerwonym, niebieskim i żółtym.

Biuro OTCF w The Park Kraków, fot. mat. pras.

Nowoczesne biuro OTCF

Charakterystyczną i wyróżniającą się część stanowi showroom do prezentacji wszystkich nowych kolekcji 4F i pozostałych marek z portfolio firmy. Płaszczyzny pomieszczenia mają stanowić neutralne tło dla wyeksponowania produktów, stąd całość wnętrza zaprojektowano w kolorze białym. Duża ilość zieleni zawieszonej w specjalnych konstrukcjach pod sufitem nawiązuje do zielonego charakteru i zrównoważonego rozwoju, który stanowi istotny element w polityce firmy. Swobodne stanowiska pracy zbudowane w przestrzeni w agailowym modelu pracy łączy elastyczna przestrzeń stref wspólnych do nieformalnych i formalnych spotkań, która stanowi doskonałą bazę dla hybrydowego modelu pracy.



Sercem biura i elementem łączącym wszystkie piętra jest wewnętrzna klatka schodowa, zwieńczona na ostatniej kondygnacji dużą kantyną.



Spółka OTCF S.A. w nowej siedzibie ma do dyspozycji aż 4 tarasy. Wśród nich 2 o powierzchni 150 mkw., z widokiem na pobliski Zalew Bagry, oddalony zaledwie o 6 minut spacerem od kompleksu oraz 2 wychodzące na zielony dziedziniec. Na drugim piętrze budynku firma otworzyła nowoczesny showroom, gdzie prezentowane są kolekcje produktowe wszystkich marek z jej portfolio: 4F, 4F Junior, 4F Fuel, Outhorn, a także Under Armour, której OTCF jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce.

The Park Kraków - co to za projekt

Najemcom The Park Kraków została udostępniona aplikacja mobilna umożliwiająca m.in. dostęp do budynku i na powierzchnię biurową za pomocą smartfona, zapraszanie gości do biura, dynamiczne zarządzanie miejscami parkingowymi czy rezerwację sal i biurek. Zapewniony jest także łatwy dostęp do garażu podziemnego dzięki kamerom z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych i dostępne są stacje do ładowania aut elektrycznych.



W budynku B1 przewidziano uruchomienie kluczowych udogodnień: siłowni, sklepu spożywczego oraz restauracji. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami deweloper przygotował na terenie inwestycji rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (szatnie, prysznice i stojaki na rowery), która będzie wspierać pracowników The Park w wyborze tego ekologicznego środka transportu i korzystania z licznych ścieżek rowerowych istniejących w pobliżu projektu.

The Park Kraków będzie docelowo liczył 8 budynków biurowych, w których dostępne będzie ok. 100 tys. mkw., wysokiej jakości powierzchni najmu.