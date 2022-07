Właściciel Pyszne.pl i Amazon będą współpracować przy dowozie jedzenia

Od dziś członkowie Amazon Prime w Stanach Zjednoczonych mogą się zarejestrować, aby otrzymać bezpłatne, roczne członkostwo w Grubhub+, platformie, należącej do Just Eat Takeaway.com. Przynależność do grupy pozwoli na nieograniczony dostęp do darmowych dostaw przez rok. Ponadto członkowie Grubhub+ otrzymują dostęp do bonusów i nagród.

Z ogromną radością ogłaszam współpracę z Amazonem, która pomoże Grubhubowi kontynuować misję łączenia klientów z lokalnymi restauracjami. Amazon na nowo zdefiniował wygodę dzięki Prime. Jesteśmy przekonani, że ta oferta dostarczy wielu nowych klientów do wartości Grubhub+. Ponadto jest to szansa na zwiększenie ilości transakcji dla naszych klientów restauracyjnych i kierowców – komentuje Adam DeWitt, CEO Grubhub.

Umowa ma być odnawiana co roku.