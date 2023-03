Właściciel sieci RTV Euro AGD zmieni biuro

Inni nowi najemcy to: duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Novo Nordisk, firma pożyczkowa Smartney, spółka transportowo-logistyczna Asstra oraz firma Yokogawa. Na pozostanie w kampusie na kolejne lata i przedłużenie kontraktów najmu zdecydowały się również firmy: Johnson Controlls, Perfetti van Melle, Arrow i Cemex.



– Od początku zależało nam na tym, żeby stworzyć miejsce, gdzie najemcy mogą rozwijać swój biznes, a pracownicy spędzać czas w przyjaznym otoczeniu. W listopadzie ubiegłego roku otworzyliśmy kantynę Meet & Eat, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników – mówi Tomasz Michalczyk, Associate Partner w White Star Real Estate.

Green Caffé Nero oraz Delikatesy Centrum w The Park Warsaw

Na terenie kampusu można skorzystać również z oferty strefy gastronomicznej The Park Kitchen, kawiarni Green Caffé Nero oraz sklepu spożywczego Delikatesy Centrum. W The Park Warsaw dostępna jest także strefa relaksu wyposażona w konsolę do gier, wielki ekran, flippery i rozkładane fotele. Dużym zainteresowaniem cieszy się także klub fitness sieci Zdrofit, a ofertę uzupełnia dwujęzyczne przedszkole i żłobek KIDS&Co.



The Park Warsaw to pierwszy w Polsce samowystarczalny kampus biurowy, zlokalizowany na warszawskich Włochach. Inwestycja składa się z 12 budynków biurowych klasy A, o całkowitej powierzchni najmu 130 000 mkw.