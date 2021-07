Właściciel TK Maxx coraz bliżej otwarcia centrum dystrybucyjnego w Sulechowie

21 lipca br. TJX Europe, właściciel sieci sklepów TK Maxx uruchomił tymczasowe centrum dystrybucyjne w Nowym Kisielinie koło Zielonej Góry. Otwarcie jest kolejnym etapem prac związanych z budową największego magazynu TJX Europe w Europie kontynentalnej, który powstanie w Sulechowie.

Nowo otwarty obiekt o powierzchni 20 000 m2 pozwoli na opracowanie struktur kadrowych i procesów działania, które następnie zostaną zaimplementowane w docelowej lokalizacji. W tymczasowym centrum dystrybucyjnym, w najbliższych miesiącach powstanie co najmniej 300 nowych miejsc pracy. Osoby zatrudnione w tymczasowym centrum dystrybucyjnym w Nowym Kisielinie docelowo zostaną pracownikami magazynu budowanego w Sulechowie.

Uruchomienie magazynu w Nowym Kisielinie to kolejny etap prac nad rozpoczętą w marcu br. budową największego centrum dystrybucyjnego TJX Europe w Europie kontynentalnej. Budynek o metrażu ponad 61 000 m2, który powstanie w Sulechowie, będzie drugim, po mieszczącym się we Wrocławiu, magazynem TJX Europe w Polsce i szóstym w Europie – obok Bergheim w Niemczech oraz Stoke, Wakefield i Walsall w Wielkiej Brytanii. Produkty procesowane w nowo powstałym obiekcie będą transportowane do ponad 200 sklepów TK Maxx, zlokalizowanych w Austrii, Holandii, Niemczech oraz Polsce. Otwarcie nowego centrum dystrybucyjnego, w którym w pierwszych latach działalności zatrudnienie znajdzie ponad 1000 osób, planowane jest na jesień/zimę 2022/2023.