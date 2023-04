Odbudowa gospodarcza w Chinach trwa dłużej niż oczekiwano, co stanowi znaczące ryzyko dla wyceny spółki, według analityków. Firma, założona przez najbogatszego człowieka w Japonii, Tadashi Yanai, prowadzi prawie 900 sklepów Uniqlo w Chinach i jest pionierem światowego handlu detalicznego w drugiej co do wielkości gospodarce świata.

Ograniczenia Covid wpłynęły na operacje firmy w Chinach w ostatnich latach, co skłoniło ją do skupienia się na działalności w Ameryce Północnej i Europie. Jednakże, wzrost sprzedaży Uniqlo wydaje się być płaski w tych regionach, a także istnieje presja na marże ze względu na wzrost płac i gromadzenie zapasów. Firma ogłosiła, że podniesie płace nawet o 40%, co wywołało poruszenie w Japonii, a koszty pracy w kraju spodziewają się wzrostu o około 15% rok do roku.

Pomimo rosnących kosztów i światowej inflacji, firma spodziewa się znaczącego wzrostu zysku. Jak informuje portal fashionnetwork.com, właściciel Uniqlo spodziewa się wzrostu zysku o 30 proc.