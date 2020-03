Właściciel Vistuli i Wólczanki rezygnuje z inwestycji na 15 mln zł

Grzegorz Pilch, prezes VRG wskazuje, że utrata przychodów VRG, która nastąpi w pierwszej połowie 2020 roku, nie będzie możliwa do zrekompensowania w pozostałej części roku. Pilch napisał o tym w liście do akcjonariuszy. W jego ocenie w 2020 roku spółka nie zdoła osiągnąć dwucyfrowej dynamiki przychodów i zysków. Spółka skoncentruje się na ograniczeniu kosztów, zmniejszy też inwestycje do 15 mln zł.



W liście do akcjonariuszy prezes Pilch wskazał, że wszystkie sklepy stacjonarne grupy znajdujące się w centrach handlowych zostały zamknięte, natomiast perspektywa ich otwarcia w najbliższym czasie jest niepewna.

Oznacza to, że w okresie ich zamknięcia spółka straci ponad 80 proc. przychodów.

- A po tym okresie, spodziewając się istotnej zmiany sentymentów zakupowych naszych klientów oraz obniżenia popytu konsumpcyjnego przewidujemy, że również po otwarciu sklepów przychody będą niższe - zaznaczył Pilch.

W spółce szacują, że perspektywa powrotu do poziomów sprzedaży zbliżonych do poprzedniego roku pojawi się dopiero wraz ze startem kolekcji jesiennej. Utrata przychodów, która nastąpi w pierwszej połowie roku nie będzie możliwa do zrekompensowania w pozostałej części roku.

Obecna sytuacja oznacza, że w 2020 roku, po raz pierwszy od siedmiu lat, spółka nie osiągnie dwucyfrowej dynamiki przychodów i zysków.

VRG chce się koncentrować na zachowaniu płynności finansowej i poprawie zarządzania kapitałem obrotowym. Będzie dążyć do ograniczenia kosztów, planuje również zmniejszyć planowane inwestycje do ok. 15 mln zł. Grupa przystąpi też do renegocjacji stawek czynszowych i przyspieszy zamknięcia nierentownych sklepów.

Spółka zamierza intensyfikować sprzedaż w sklepach internetowych poprzez optymalizację procesu zakupowego - skrócenie czasu dostawy, ułatwienie zwrotów oraz rozwijanie systemu rekomendacji kolejnych zakupów.

- Przewidujemy, że udział sklepów internetowych w naszych przychodach przekroczy wyraźnie 20 proc. - wskazał Pilch.

VRG oczekuje, że w pierwszym kwartale 2020 roku przychody w kanale e-commerce będą stanowić 24 proc. sprzedaży grupy. Rok wcześniej było to 15 proc.

VRG SA (poprzednia nazwa Vistula Group SA) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1993 roku.

Grupa Kapitałowa VRG specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii.

Grupa VRG jest właścicielem znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.Kruk. Grupa Kapitałowa VRG koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).