Właściciel Zary nie zwalnia. Rekordowe marże

Sprzedaż Inditeksu wzrosła o 13,5% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, do 16,9 miliarda euro. Uwagę przyciągają przede wszystkim zyski: marża brutto jest obecnie na rekordowym poziomie 58,2%. Firma odnotowała zysk netto w wysokości 2,5 miliarda euro za okres sześciu miesięcy (kończący się 31 lipca), przewyższając prognozy rynkowe - podaje Reuters. Największa na świecie grupa modowa odnotowała wzrost zysków o 40%.







Inditex podniósł ceny, opłaciło się

Inditex jako jeden z pierwszych podniósł ceny na początku fali inflacji, ale radzi sobie z tym zaskakująco dobrze. Firmie udaje się działać jeszcze sprawniej: produkuje bliżej domu, aby szybciej wprowadzać nowe trendy i redukować ewentualny wzrosty kosztów. Grupa ma obecnie dużą przewagę nad konkurentami, co może skutkować obniżką cen w najbliższej przyszłości.

W sierpniu sprzedaż wzrosła o 14%, co wskazuje, że kolekcje jesienne cieszą się uznaniem konsumentów. Duża część wzrostu pochodzi z zagranicy: chociaż grupa zamknęła ponad 60 sklepów na całym świecie, spółka zależna Zary planuje otworzyć więcej sklepów w Stanach Zjednoczonych. USA są już drugim co do wielkości rynkiem sieci po Hiszpanii. Inditex wierzy także, że możliwe jest zwiększenie udziałów w innych krajach.

Zara bardziej luksusowa

Ponadto Zara pozycjonuje się jako marka bardziej luksusowa w czasach, gdy szybka moda spotyka się z coraz większą krytyką. W zeszłym tygodniu marka wypuściła nową kolekcję, przygotowaną we współpracy ze znanym fotografem mody Stevenem Meiselem.