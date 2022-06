Właściciel Zary stracił 216 mln euro. Wyższe ceny mają pomóc

W pierwszym kwartale Inditex zrealizował obrót w wysokości 6,74 mld euro, co stanowi wzrost o 36%. Oznacza to, że grupa modowa znów radzi sobie lepiej niż przed pandemią. Zysk netto wzrósł o 80% do 760 mln euro. Firma macierzysta Zary przyciąga konsumentów, którzy uzupełniają garderobę po dwóch latach siedzenia w domu. Mimo mocnych wyników, są one nieco poniżej oczekiwań analityków.

Wzrost cen remedium na rosnące koszty

Grupa modowa była w stanie zrekompensować rosnące koszty poprzez podniesienie cen. Ożywienie na rynkach europejskich i amerykańskich częściowo zrekompensowało utratę sprzedaży w Rosji, gdzie w marcu grupa zamknęła 502 sklepy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wojna będzie kosztować grupę modową około 216 mln euro: Rosja była drugim co do wielkości rynkiem dla firmy, z 10% sprzedaży. Wzrost zysku mógł więc być znacznie wyższy.

Lockdown w Chinach dobiegł końca: 67 sklepów zostało zamkniętych w pierwszym kwartale, ale obecnie tylko cztery nie zostały jeszcze otwarte.