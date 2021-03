Właściciel Zary ze spadkiem zysku o 2/3

fot. Zara

Hiszpańska firma Inditex – właściciel takich marek jak Zara, Stradivarius czy Bershka - zanotował w ubiegłym roku spadek zysków o dwie trzecie. Nadal jednak był 1,1 mld euro na plusie, przede wszystkim dzięki sprzedaży online.

Jak donosi Financial Times, w 2020 r. zysk netto Inditeksu spadł o ponad dwie trzecie do 1,1 mld euro – to efekt lockdownu w wielu krajach i zamknięcia wielu salonów modowych w galeriach handlowych. Jak informuje grupa, w całym 2020 r. sprzedaż spadła o 28 proc., do 20,4 mld euro.

Także wyniki za czwarty kwartał wypadły poniżej oczekiwań rynkowych. Sprzedaż spadła licząc rok do roku o 25 proc. Początek 2021 roku nie był lepszy. W związku z trzecią falą koronawirusa w wielu kraju wciąż obowiązywały obostrzenia, co oznaczało znaczące ograniczenie handlu stacjonarnego.

Przeczytaj także: Dealz i Gatta dołączają do najemców Nowej Stacji w Pruszkowie

Sprzedaż Inditeksu, właściciela m.in. marki Zara, w sklepach stacjonarnych i online była w lutym o 15 proc. niższa niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Mimo tych przygnębiający w normalnych warunkach wyników właściciele Inditeksu mają powody do umiarkowanej satysfakcji, a to za sprawą imponującego rozwoju handlu online.

Sprzedaż internetowa Inditeksu wzrosła o 77 procent w walutach lokalnych do 6,6 mld euro. Przed pandemią handel online przynosił grupie ledwie 14 proc. przychodów. Dziś co czwarte euro generowane jest przez ten właśnie kanał dystrybucji.

Przeczytaj także: W warszawskim sądzie już około 200 pozwów najemców przeciw centrom handlowym

Inditex osiągnął cel uzyskania 25 proc. przychodów z handlu elektronicznego dwa lata wcześniej niż planowano, ponieważ pandemia zmieniła zachowania zakupowe. Firma wyda 1 miliard euro w latach 2020-2022 na rozwój cyfrowego biznesu, a kupujący pobrali 132 miliony aktywnie używanych aplikacji.

Firma z optymizmem patrzy w przyszłość, twierdząc, że do połowy kwietnia zostaną otwarte prawie wszystkie sklepy. O tym, że niekorzystna tendencja się odwraca, świadczy fakt, że w pierwszym tygodniu marca sprzedaż wykazała już tylko 4-procentowy spadek.