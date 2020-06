Wojas chce dopasować funkcjonowanie sklepów do obrotów

"Okres lockdownu był też okresem próby dla spółki Wojas S.A. i Bartek S.A., który uważam, iż jako organizacje zdaliśmy dobrze. Obecne wyzwania to z poziomu makro powrót klientów do centrów handlowych a z poziomu mikro dopasowanie naszych kosztów najmu i funkcjonowania sklepów do realizowanych przez nas obrotów ze sprzedaży" - pisze Wiesław Wojas do akcjonariuszy.

"W dalszym okresie chcemy jeszcze mocniej postawić na sprzedaż online i promocję marek oraz na DNA firmy czyli polski produkt o wręcz legendarnej jakości, modnym design i z aspektami zdrowotnymi dla naszych klientów. Tym celom z pasją będziemy oddawać się przez najbliższe miesiące".

Wojas w 2019 roku zaliczył wzrost przychodów 23,1 proc. do poziomu 293 mln zł, w tym w kanale online o 38,1 proc. Także na poziomie wyniku operacyjnego i wyniku netto liczby uległy poprawie i ostatecznie skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,1 mln zł.

W 2019 roku Wojas dokonał swojej pierwszej akwizycji przejmując 56 proc. udziałów w Bartek S.A., tworząc polski podmiot o dwóch komplementarnych markach.