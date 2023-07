Wojas ma nowe umowy kredytowe

Zarząd WOJAS S.A. poinformował o zawarciu pod datą 20 lipca br. aneksu do umowy limitu kredytu wielocelowego z PKO BP S.A., na mocy którego bank udostępnia linię produktową do kwoty 8 mln zł z terminem wykorzystania do 26 lipca 2025 r. Zabezpieczeniem umowy limitu kredytowego jest zastaw na zapasach do kwoty 11 mln zł, gwarancja Banku BGK w wysokości 60% kwoty limitu, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pozostałe istotne warunki umowy limitu kredytu wielocelowego nie uległy zmianie, a umowa te nie odbiega od standardowych umów tego typu - podano w komunikacie.

Zarząd spółki poinformował także, o zawarciu pod datą 20 lipca br. umowy kredytu nieodnawialnego z PKO BP S.A., na mocy którego bank udostępnia kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 6 mln zł, spłacany w równych ratach miesięcznych do 19 lipca 2025 r. Zabezpieczeniem umowy limitu kredytowego jest gwarancja Banku BGK w wysokości 60% wartości kredytu, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa ta nie odbiega od standardowych umów tego typu.