Wojas: Przewidujemy przymusową, głęboką restrukturyzację sieci handlowej

Z perspektywy branży obuwniczej 2020 to rok rekordowych spadków sprzedaży w sklepach stacjonarnych w centrach handlowych, sięgających nawet -70 proc. rok do roku. Przedstawiciele branży nie mają złudzeń, że wiosna zmieni ich położenie na tyle, by mówić

o odrobieniu strat.

- Obecnie nie jest możliwa rzetelna ocena sektora. Proces wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią jest w toku. Sytuacja nie dość, że jest trudna to dodatkowo jest nieprzewidywalna w nieznanej dotąd skali, w perspektywie zarówno krótszej jak i dłuższej. Perspektywa wiosny w tym momencie stanowi dla nas wyzwanie by przetrwać w stabilnej kondycji. Raczej rok 2021 nie będzie rokiem wielkich zysków. Przewidujemy go jako rok trudnych, nieplanowanych ale wymuszonych zmian i szybkiego dostosowywania się. Sytuacja jakiej nie doświadczyliśmy w 30 letniej historii firmy - ocenia Wiesław Wojas, Wojas S.A.

Artur Kazienko z Kazar S.A.dodaje: - Przy tak olbrzymiej wyrwie finansowej w przychodach firmy, powstałej przez wprowadzenie trzech lockdownów, zrealizowanie scenariusza odrobienia strat z całą pewnością nie jest możliwe. Jesteśmy obserwatorami historycznych zmian rynku retail, ograniczenie handlu brutalnie przyspieszy proces konsolidacji, część marek nie przetrwa, część zredukuje sieć sprzedaży w offline.

Pozytywna ocena wsparcia państwa wobec przedsiębiorców kończy się na pierwszych rozwiązaniach tarczy, kiedy reakcje rządu były stosowne do bieżącej sytuacji. Jednak kolejne rozwiązania, zawarte w nich nielogiczności i sprzeczności, które działają na niekorzyść przedsiębiorców oceniane są negatywnie.

- Pomoc państwa przy pierwszym lockdownie była zadowalająca, natomiast jeśli chodzi o kolejne transze pomocowe to nie wystarczały one nawet na pokrycie bieżących kosztów poza tym branża obuwnicza była często pomijana nie wiadomo z jakich powodów. Negocjowanie z centrami jest trudne, art. 15ze jest raczej utrudnieniem niż pomocą. W ocenie przedsiębiorców wiele firm zostało pozostawionych samych sobie zarówno z problemem utrzymania zatrudnienia, jak i zatowarowaniem. Stany magazynowe są wysokie, gdyż większość „wysokiego” sezonu objęta była obostrzeniami, które spowodowały zamknięcie salonów w galeriach handlowych - wyjaśnia Andrzej Filipowicz, FILIPPO.

Przedstawiciele ZPPHiU dostrzegają iż przedłużające się obostrzenia, spowodowały większe skierowanie uwagi na zakupy w sieci, jednak w krótkiej perspektywie nie widzą tym kanale alternatywy dla handlu stacjonarnego ani szansy na zrekompensowanie strat.

- Zamknięcie sieci stacjonarnej dwukrotnie w ciągu roku, kłopoty z utrzymaniem ciągłości dostaw, obniżające się nastroje społeczne, które mają źródła w widmie kryzysu i permanentnej niepewności co do przyszłości zawodowej i prywatnej, mocno wpływają na nawyki zakupowe naszych klientów. Przymusowe ograniczenie wszelakich aktywności i spędzanie dużej ilości czasu w domach zmniejsza zapotrzebowanie na nowe obuwie. Branża obuwnicza jest niezmiernie czuła na argumenty i czynniki związane z codziennym funkcjonowaniem. Popyt spada drastycznie a koszty pozostają wysokie lub wzrastają. Nie wszystkie rozmowy z właścicielami centrów handlowych przyniosły porozumienie w postaci obniżonych opłat. Wiele negocjacji jest w toku, gdyż jest to czynnik kluczowy w procesie powrotu do rentowności sklepów. Dbaliśmy o utrzymanie zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, to kosztuje ale to wyszkolony personel na którym nam zależało. Nie można tu pominąć wsparcia w postaci dofinansowania do wynagrodzeń czy odroczenia wpłaty składek na ZUS, dzięki temu zyskaliśmy czas do podejmowania kroków ratujących sytuację. Przewidujemy przymusową, głęboką restrukturyzację sieci handlowej. Gdyby ratunkiem miała być sprzedaż online, to ta również wymaga dofinansowania by rozwijać się sprawnie i podążać za oczekiwaniami rynku. To kolejne wyzwanie - zaplanować inwestycje przy spadku dochodów - mówi Wiesław Wojas.