Wojas spodziewa się 70-proc. spadku przychodów w kwietniu

Firm obuwnicza Wojas poinformowała, że w związku z zamknięciem sklepów stacjonarnych w marcu br. jej skonsolidowane wpływy sprzedażowe zmalały rok do roku o 34,4 proc., a w kwietniu spadną o ok. 70 proc. To kolejna po CCC i VRG firma handlowa z odzieżą raportująca duże spadki sprzedaży spowodowane epidemią - podają Wirtualnemedia.pl.

Łączne skonsolidowane przychody sprzedażowe grupy Wojas skurczyły się w marcu rok do roku o 34,4 proc. do 12,94 mln zł, a tylko wpływy ze sprzedaży detalicznej - o 36,1 proc. do 8,28 mln zł. - Na spadek przychodów wpływ miała pandemia koronawirusa COVID-19 i wynikający z niej spadek popytu konsumpcyjnego oraz ostatecznie zamkniecie od dnia 14 marca 2020 r. sklepów Wojas i Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 95 proc. sklepów własnych - stwierdziła firma w komunikacie giełdowym. Dodała, że ograniczenia związane z epidemią spowodowały nie tylko istotny spadek sprzedaży, lecz także zmniejszenie się detalicznej marży brutto. Ponieważ sklepy stacjonarne zamknięto, mocno wzrósł udział sprzedaży internetowej w przychodach grupy Wojas. W marcu wynosił 45,2 proc.

