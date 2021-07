Wojas ze wzrostem przychodów

Notowana na giełdzie obuwnicza spółka wypracowała od początku 2021 roku prawie 120 mln zł przychodów ze sprzedaży. To o ponad 16 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zajmujący się produkcją i sprzedażą butów Wojas podtrzymał wzrost sprzedaży. W czerwcu wielkość skonsolidowanych przychodów wyniosła 23,8 mln zł, co oznacza wzrost 6,1 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w czerwcu 2020 roku. Był to kolejny z rzędu miesiąc wzrostów dla obuwniczej firmy.

Tym samym sprzedaż w pierwszym półroczu sięgnęła 119,9 mln zł, co stanowi 16,6 proc. więcej n iż rok wcześniej.

Przeczytaj także: Włoska marka Camicissima z outletem w Designer Outlet Warszawa

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w czerwcu 2021 roku wyniosły 16,3 mln zł i były niższe o 4 proc. od przychodów osiągniętych w czerwcu 2020 roku. Narastająco, w okresie styczeń-czerwiec 2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 68,1 mln zł, co oznacza spadek 3,9 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wojas opiera swoją sprzedaż nie tylko na sieci sklepów własnych. Na początku lipca firma poinformowała o zrealizowaniu kontraktu na dostawę blisko 100 tys. par butów bojowych dla żołnierzy NATO.