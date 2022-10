Wojna w Ukrainie i sprzedaż rosyjskiego biznesu - jak wpływają na wyniki LPP?

LPP to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i dystrybucją odzieży. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży odzieżowej. Sieć sprzedaży obejmuje całą Polskę, kraje Europy Centralnej, Wschodniej i Zachodniej, Bałkany i Bliski Wschód. Marki LPP to: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Spada CAPEX LPP

Wydatki inwestycyjne (CAPEX) LPP w I półroczu 2022/23 wyniosły 492,6 mln PLN tj. ok. 8% mniej w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, głównie ze względu na niższe nakłady na budowę salonów za granicą (zahamowanie rozwoju sieci sprzedaży w Rosji i w Ukrainie).

- Na wyniki finansowe Grupy w I półroczu 2022/23 istotny wpływ i jednocześnie nietypowy charakter miała sytuacja związana z wybuchem wojny w Ukrainie oraz zaniechanie działalności operacyjnej na terenie Rosji, a także sprzedaż przez LPP zależnej spółki rosyjskiej Re Trading OOO. Wybuch wojny w lutym tego roku spowodował, że sklepy Grupy w Ukrainie zarówno internetowe jak i stacjonarne zostały zamknięte, a ich ponowna działalność nie wróciła w pełni do poziomu sprzed wojny. Na dzień bilansowy było otwartych 96 salonów ze 159 wszystkich działających przed wybuchem wojny, zaś sklepy internetowe wznowiły sprzedaż, ale z ograniczeniami - wyjaśnia Grupa.

Sprzedaż rosyjskiego biznesu inwestorowi z Azji

- Jednocześnie decyzją Zarządu w marcu Grupa zakończyła sprzedaż swoich produktów na terenie Rosji zamykając wszystkie sklepy stacjonarne oraz internetowe a w maju mając na uwadze niepewną sytuację oraz brak możliwości przewidzenia losów konfliktu zbrojnego na wschodzie, Spółka podjęła decyzję o sprzedaży rosyjskiej spółki zależnej inwestorowi z Azji. Uprawomocnienie się w czerwcu transakcji sprzedaży spółki i jednoczesna utrata kontroli przez LPP nad Re Trading OOO, spowodowała, że wyniki generowane przez tą spółkę w trakcie okresu rozliczeniowego zostały ujęte

jako działalność zaniechana, co wpłynęło na wyniki Grupy Kapitałowej - działalności kontynuowanej. Jako, że oba rynki tj. rosyjski i ukraiński do czasu

wybuchu wojny były dla Grupy znaczącymi pod względem przychodów, to ograniczenie sprzedaży na nich wpłynęło na osiągnięte przez Grupę wielkości przychodów w I półroczu 2022/23 - czytamy w sprawozdaniu.



Jednakże pomimo ograniczeń sprzedaży w tych dwóch krajach, przychody Grupy Kapitałowej były wyższe o ok. 23% i osiągnęły ponad 7 mld PLN

wobec prawie 6 mld PLN w tym samym okresie roku ubiegłego

W rezultacie powyższych, w większej mierze nietypowych czynników w okresie rozliczeniowym, Grupa LPP osiągnęła zysk netto z działalności

kontynuowanej w wysokości 564, 8 mln PLN, a w związku ze stratą netto na działalności zaniechanej w wysokości 50,7 mln PLN zysk netto Grupy za I półrocze 2022/23 wyniósł 514,2 mln PLN, wobec 480,6 mln PLN rok wcześniej (po przekształceniu).

LPP

Które marki LPP mają największy udział w sprzedaży?

Sieć sprzedaży stacjonarnej LPP to 1 756 sklepy o łącznej powierzchni 1 459,3 tys. m² w 25 krajach. Online LPP jest obecne na 32 rynkach.

fot. LPP

(Dane historyczne za okres porównywalny tj. II kw. 21/22 i I półrocze 21/22 zostały podane w dwóch wersjach: 1) przed przekształceniem - wyniki opublikowane w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 21/22

oraz 2) po przekształceniu - spółka rosyjska jako działalność zaniechana.)

fot. LPP

Zmiany w strukturze LPP

W okresie 6 miesięcy zakończonym 31 lipca 2022 roku miało miejsca kilka zmian w strukturze Grupy, polegających na sprzedaży spółki rosyjskiej Re Trading OOO kontrahentowi zewnętrznemu, zamknięciu jednej z dwóch spółek słoweńskich Reserved Fashion BIS Modne Znamke DOO, utworzeniu dwóch nowych spółek: włoskiej LPP Italy SRL z siedzibą w Mediolanie oraz albańskiej LPP Albania LTD z siedzibą w Tiranie. Nowo powstałe spółki włoska i albańska zostały utworzone w związku z ekspansją działalności Grupy w tych krajach.