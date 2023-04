Woolworth: W sklepach 8 tys. artykułów. 4 tys. kosztuje mniej niż 3 euro

Współpraca Grupy Blix z niemieckim gigantem będzie polegać na publikacji oraz promocji jego gazetek, zarówno regularnych, jak dedykowanych konkretnym lokalizacjom, w których będą otwierane nowe sklepy. Kampaniom otwarciowym będzie towarzyszyć wysyłka powiadomień push do konsumentów.

Woolworth stawia na Grupę Blix

Pierwsze placówki Woolworth zostaną w Polsce otwarte w maju br. Natomiast już teraz prowadzona jest kampania propagująca tę markę wśród użytkowników aplikacji Blix. Shopperzy mogą dodać nową sieć handlową do swoich ulubionych, aby jak najwcześniej otrzymać powiadomienia o pojawieniu się jej gazetek.

8 tys. pozycji asortymentowych w sklepach Woolworth

– Mamy dla tutejszych konsumentów ponad 8 tys. dobrej jakości artykułów w niskich cenach. I chcemy od samego początku dystrybuować nasze oferty do polskich klientów w sposób ukierunkowany. Dlatego bardzo ważna jest dla nas współpraca z liderem rynku w zakresie cyfrowej komunikacji ofertowej, jakim jest Grupa Blix. Ta firma to nr 1 w Polsce zarówno pod względem zasięgu, jak i liczby aktywnych użytkowników – komentuje Ruben Schmitz, Kierownik Działu Marketingu sieci Woolworth.

Współpraca Woolworth z Grupą Blix będzie polegać na publikacji oraz promocji gazetek reklamowych sieci, zarówno regularnych, jak i dedykowanych jednej, konkretnej lokalizacji, w której nowy sklep będzie się otwierał. Kampaniom otwarciowym będzie towarzyszyć wysyłka powiadomień push do użytkowników aplikacji Blix, zapraszających do zapoznania się z ofertą specjalną.

– Jesteśmy podekscytowani faktem, że sieć Woolworth wybrała właśnie nas na swój główny kanał dystrybucji gazetek promocyjnych w Polsce. Zadecydowała o tym wysoka pozycja rynkowa naszych serwisów. Kolejnym ważnym atutem była jakość prezentowanych e-publikacji. Istotny był też fakt, że gazetki elektroniczne są obecnie najważniejszym sposobem dotarcia do polskich klientów. Poza aspektami ekologicznymi i ekonomicznymi, jest to wyjątkowo wygodny dla konsumenta, a zarazem szybki dla Woolworth kanał komunikacji – mówi dr Krzysztof Łuczak, Head of Retail w Grupie Blix.

Woolworth bez gazetek papierowych

W 2022 roku w Niemczech sieć Woolworth zmieniła swoją komunikację broszurową na czysto cyfrowe ulotki. Jak zapewnia Ruben Schmitz, nowego typu materiały mają wyjątkowo wysoki czas czytania i współczynnik klikalności w porównaniu z odpowiednim rynkiem.

– W trudnych czasach dla handlu detalicznego na całym świecie, również dla tego w Niemczech, sieć Woolworth udowodniła, że właściwie zarządzane sklepy mogą odnosić sukcesy. Teraz bezpośrednia współpraca umożliwi jej dotarcie z gazetką do szerokiego grona klientów. Tym samym zapewni doskonałe wprowadzenie nowej marki i jej oferty handlowej na nasz rynek – dodaje dr Łuczak.

Woolworth, marka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, już od ponad 140 lat oferuje szeroką gamę produktów dostępnych w niskich cenach. Jako obecna niemiecka firma rozpoczęła działalność w 2010 roku od 158 domów towarowych, a teraz posiada ponad 590 sklepów, głównie w centrach miast, parkach handlowych, centrach handlowych i lokalizacjach wolnostojących.

– Jesteśmy nie tylko lokalnym dostawcą artykułów codziennego użytku, ale także pomysłów na przytulny dom. Nasz asortyment obejmuje m.in. odzież dla całej rodziny, obuwie, torby, walizki, produkty dla zwierząt i do majsterkowania, art. papiernicze oraz zabawki. W sumie to 8 tys. artykułów. Około 4 tys. z nich kosztuje mniej niż 3 euro. Każdego dnia przy łącznie 89 bramach załadowuje i rozładowuje się 300 ciężarówek. Już wkrótce zawitają do Polski – podsumowuje Ruben Schmitz z sieci Woolworth.