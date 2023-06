Woolworth wkrótce w Bełchatowie

Woolworth w maju otworzyła swoje trzy pierwsze sklepy w Polsce – w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Tym samym rozpoczęła ambitny plan ekspansji, którego kolejne epizody wkrótce będziemy mogli obserwować w innych miastach na mapie naszego kraju.

Woolworth Kraków były pierwszy. Potem Poznań i Warszawa

Jako pierwsi z oferty Woolworth mogli w maju skorzystać mieszkańcy Krakowa i okolic. Sklep z numerem jeden otwarto bowiem 8 maja w centrum handlowym Atut przy ulicy Galicyjskiej 18 w stolicy Małopolski. 12 maja uruchomiono z kolei dyskont marki w Poznaniu, na terenie Galerii Pestka przy ul. Aleje Solidarności 47. Woolworth zamknął pierwszy miesiąc, zapraszając kupujących 26 maja do sklepu w Warszawie, w centrum handlowym Fort Wola przy ulicy Połczyńskiej 4. Nowa marka na rynku wywołała duże zainteresowanie konsumentów, o czym najlepiej świadczy bardzo duża liczba kupujących, którzy pojawili się na otwarciach i w kolejnych dniach funkcjonowania obiektów handlowych we wspomnianych lokalizacjach.

Woolworth

Woolworth: Nie będziemy zasypiać gruszek w popiele. Szykujemy następne lokalizacje

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w końcu i polscy konsumenci mogą korzystać z bogatej oferty sieci Woolworth. Ogromne zainteresowanie Polaków pierwszymi sklepami marki, jakie uruchomiliśmy w Krakowie, Poznaniu i Warszawie, to dla nas pozytywny sygnał i motywacja do dalszego działania. Na pewno nie będziemy zasypiać gruszek w popiele i już wkrótce zaprosimy mieszkańców kolejnych miast w gościnne progi naszych sklepów, w których wcielamy w życie ideę „Home of Discount”. Przed nami dużo ciężkiej, ale i satysfakcjonującej pracy przy rozwoju szyldu Woolworth. Jestem przy tym pewien, że dzięki szerokiemu asortymentowi produktów codziennego użytku, który liczy od 8 do 12 tys. pozycji na sklep, oraz uczciwym cenom szybko zaskarbimy sobie zaufanie i sympatię Polaków. – podsumowuje i zapowiada Radoslav Straka, Dyrektor ds. Sprzedaży w Woolworth Polska.

Sklepy Woolworth w Krakowie, Poznaniu i Warszawie to zapowiedź tego, co czeka wkrótce konsumentów z innych miast. Dla marki z niemal 150-letnią historią, uznawanej za prekursora współczesnego handlu, który w Niemczech posiada ponad 580 sklepów, Polska to bardzo perspektywiczny rynek. W ramach ekspansji sieć planuje uruchomienie w najbliższych miesiącach obiektów handlowych w takich miejscowościach jak: Katowice, Zielona Góra, Łódź i Bełchatów. Jak informują zarządzający marką, obecnie podpisywane są umowy najmu lub trwają negocjacje dotyczące lokalizacji dyskontów. Tym samym Woolworth wysyła mocny sygnał rynkowym konkurentom i na poważnie zaczyna realizować ambitny plan, który zakłada otwarcie od 15 do 20 obiektów handlowych jeszcze w tym roku.

Woolworth to firma handlowa o wieloletniej renomie i najszybciej rozwijająca się niemiecka sieć detaliczna. W Niemczech posiada ponad 580 oddziałów i chciałaby podwoić ich liczbę. Od maja 2023 roku Woolworth jest obecny również w Polsce.