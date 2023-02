Wroclavia zachęca nowymi markami Columbia, Mensa Home i Tavex (zdjęcia)

­– Do grona najemców Wroclavii dołączają trzy mocne brandy. To m.in. amerykańska marka Columbia, która otworzyła pierwszy sklep na Dolnym Śląsku. Dzięki temu udowadniamy, że nasza strategia House of Flagships sprawdza się i przyciąga do centrum marki, których nie było wcześniej w naszym regionie – mówi Małgorzata Woźniak, dyrektor Wroclavii.

Columbia dla turystów i wyczynowców

Salon Columbia znajduje się na 1. piętrze Wroclavii, nieopodal wejścia od ulicy Suchej. Marka powstała w 1938 roku i początkowo zajmowała się produkcją kapeluszy. Po ponad 80 latach działalności jest znanym i cenionym na całym świecie producentem odzieży, obuwia i akcesoriów outdoorowych.

W ofercie dostępne są między innymi: koszulki, bluzy, kurtki przeciwdeszczowe, polary softshell oraz obuwie przeznaczone do użytkowania w bardzo różnych warunkach. W ofercie znajdują się produkty dla turystów, ale też kolekcje specjalne np. dla biegaczy górskich.

Mensa Home poszerza ofertę wnętrzarską Wroclavii

Mensa Home to ogólnopolska sieć salonów wnętrzarskich, w których klienci znajdą niemal wszystko, co potrzebne do wyposażenia kuchni, jadalni czy salonu. Sklep mieści się na 1. piętrze Wroclavii, niedaleko salonów JD Sports i Peek&Cloppenburg.

W ofercie Mensa Home znajduje się najwyższej jakości porcelana, a także szeroki wybór artykułów kuchennych, sztućców i szkła stołowego. Sezonowe kolekcje tekstyliów, dekoracji i akcesoriów kuchennych pomogą stworzyć niepowtarzalną atmosferę w każdej kuchni i jadalni. Mensa Home kieruje swoją ofertę do wszystkich, którzy cenią komfort i wygodę oraz lubią się otaczać estetycznymi rzeczami. W salonie Mensy we Wroclavii dostępne są produkty najlepszych światowych marek, m.in.: Alessi, Asa Selection, Bugatti, Kitchen Aid, Peugeot, Rosenthal, Villeroy &Boch, Wedgwood, Zwilling, WMF.

Klienci Wroclavii mogą także skorzystać z szerokiej oferty wyposażenia wnętrz w sklepach: Home&You, Duka, H&M Home, Homla i Zara Home.

Złote otwarcie – marka Tavex

Marka Tavex posiada bogatą ofertę złotych i srebrnych monet. Oferuje zarówno monety bulionowe (bite na cele inwestycyjne), jak i historyczne, a także wyjątkowe monety przeznaczone na prezent. W Tavex można też kupić sztabki mennic PAMP oraz Valcambi w pełnej gamie rozmiarów. A tym, którzy wybierają się w podróż, Tavex oferuje bogaty wybór walut, nawet tych najbardziej egzotycznych. Tavex jest międzynarodową firmą, a jej salon we Wroclavii, ulokowany na parterze obok sklepu Lego, jest 9. placówką tej marki w Polsce.