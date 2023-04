Wrocław Fashion Outlet z nowym salonem optycznym Outly już otwarty

Sieć salonów optycznych Outly powstała z inicjatywy kilku weneckich przyjaciół, którzy chcieli oferować wysokiej jakości produkty będące alternatywą dla propozycji istniejących już salonów optycznych. Od 2012 roku brand skupia swoją uwagę na centrach outletowych, oferując klientom produkty takich marek, jak: Gucci, Fendi, Oakley, Ray-Ban, Polaroid, Chloé, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Furla i wiele innych z rabatami do 70% od ceny katalogowej. Obecnie Outly posiada 40 punktów sprzedaży w 6 krajach, z czego 8 sklepów znajduje się w Polsce. Ostatni z nich został otwarty kilka dni temu we Wrocław Fashion Outlet.

„Bardzo cieszy nas fakt, że do grona najemców Wrocław Fashion Outlet dołączyła marka Outly – kolejny rozpoznawalny i międzynarodowy brand w naszym portfolio. Konsekwentnie dążymy do tego, aby takich marek premium we Wrocław Fashion Outlet było coraz więcej, bo dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować mieszkańcom Wrocławia i okolic jak najlepszą ofertę zakupową”, podkreśla Teresa Pieczonka – Leasing Director Wrocław Fashion Outlet.

Rabat z okazji otwarcia wrocławskiego Fashion Outlet

W nowym salonie Outly, zajmującym powierzchnię 67 m2, klienci znajdą szeroki wybór oprawek i okularów przeciwsłonecznych najlepszych światowych marek w bardzo atrakcyjnych cenach. Dodatkowo, dokonując pierwszego zakupu w nowo otwartym salonie za kwotę minimum 269 zł, do 8 kwietnia kupujący otrzymają specjalny rabat powitalny o wartości 45 zł. Warto też podkreślić, że w punkcie Outly we Wrocław Fashion Outlet do dyspozycji klientów pozostaje wyspecjalizowany personel optyczny, który bezpłatnie wykonuje badanie oczu na sprzęcie najnowszej generacji, a następnie pomaga dobrać odpowiednie oprawki i soczewki najwyższej jakości.