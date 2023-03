Wrocław Fashion Outlet z salonem ECCO w koncepcie Prime

Salon ECCO we Wrocław Fashion Outlet, który 1 marca został ponownie otwarty po remoncie, zyskał nowe oblicze.

Nowe oblicze salonu ECCO we Wrocław Fashion Outlet

Sklep został dostosowany do konceptu Prime wdrażanego przez markę w swoich najbardziej prestiżowych lokalizacjach. Zgodnie z nim dostępna przestrzeń została jeszcze lepiej wykorzystana, co pozwoliło bardziej wyeksponować produkty i zwiększyć liczbę oferowanego obuwia. Uwagę przykuwają też nowoczesne, metalowe szafki, w których ustawiono nowe modele. Koncept Prime wpisuje się w zamysł marki, zgodnie z którym do produkcji swojego obuwia wykorzystuje ona naturalne materiały.

Nowy salon swoim wyglądem również odwołuje się do natury, która daje o sobie znać w postaci wykorzystanych kolorów, surowców i tekstur. W minimalistycznym wnętrzu zastosowano drewno dębowe i stal. Całość utrzymana jest w stonowanych, neutralnych barwach, co nadaje salonowi skandynawski charakter. Duży nacisk położono też na detale i zwiększenie komfortu klientów, którzy podczas wizyty w sklepie mogą liczyć na dostęp do szerokiego, świetnie wyeksponowanego asortymentu, ale też profesjonalnego doradztwa udzielanego przez sprzedawców.

- Modernizacja salonu ECCO zlokalizowanego w naszym centrum i dostosowanie go do konceptu Prime, wdrażanego przez markę w swoich najbardziej prestiżowych lokalizacjach, to potwierdzenie silnej pozycji Wrocław Fashion Outlet na rynku centrów handlowych. Szczególnie cieszy fakt, że marka ECCO, która w naszym centrum obecna jest od wielu lat, regularnie inwestuje w zapewnienie klientom wyjątkowych doświadczeń zakupowych, co wpisuje się w przyjętą także przez nas strategię - podkreśla Aleksandra Perz, dyrektor Wrocław Fashion Outlet.

Wygodne i stylowe buty na każdą okazję

ECCO to założona w 1963 roku duńska marka oferująca buty dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci. W salonach ECCO klienci znajdą obuwie na każdą okazję: do pracy, szkoły, na formalne wyjście czy do aktywności w terenie, a także akcesoria takie jak wkładki i środki do pielęgnacji i impregnowania skóry.

Produkty z logo marki stanowią synonim stylu i najwyższej jakości, a dodatkowo słyną z wykorzystania w nich nowoczesnych, rewolucyjnych technologii, które zapewniają stopom komfort i idealne podparcie.