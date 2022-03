Wrocławska Renoma w trakcie modernizacji. Obiekt nie rezygnuje z handlu

Portugalskie i tureckie marmury, złocone rzeźby ludzkich głów, wielkie żyrandole w stylistyce art deco, eleganckie witryny modowych butików - tak wygląda świeżo oddane do użytku północne atrium Renomy. Wrocławski budynek przechodzi metamorfozę, która wyglądem przybliża go do historycznych form dawnego domu towarowego Wertheim.