Wrześniowa sprzedaż detaliczna Wojasa wyższa o 20 proc.

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. we wrześniu 2021 roku wyniosła 24 144 tys. zł i była niższa o 6,6 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych we wrześniu 2020 roku.