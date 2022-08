Wspólna akcja LPP i Ubrania do Oddania na rzecz Fundacji UNAWEZA

LPP we współpracy z Ubrania do Oddania uruchamia zbiórkę odzieży w salonach swoich marek w całej Polsce. Dzięki zaplanowanej na wrzesień akcji „Szafa pełna dobra” zebrane ubrania i akcesoria trafią do drugiego obiegu. To jednak nie jedyny cel projektu. Za każdy zebrany kilogram odzieży marka Ubrania do Oddania przekaże środki na wsparcie podopiecznych Fundacji UNAWEZA działającej na rzecz wyrównywania szans ekonomicznych, społecznych oraz prawnych kobiet i dzieci na świecie.