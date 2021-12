Wysyp nowych otwarć w Galerii Jurajskiej

Galeria Jurajska ma za sobą intensywny sezon otwarć. Tylko w ostatnim czasie oferta centrum handlowego wzbogaciła się aż o 6-ciu nowych najemców, którzy wzmocnili przede wszystkim kluczowy dla obiektu segment modowo-lifestylowy. Co ciekawe, wszystkie marki, które właśnie się pojawiły w Jurajskiej to lokalne debiuty.



– Galeria Jurajska przyciąga duże polskie i międzynarodowe marki, co widać po ostatnim wysypie otwarć. 100% brandów, które właśnie pojawiło się w naszej ofercie, można znaleźć dziś na lokalnym rynku wyłącznie w naszej galerii. Tym samym w centrum powstało aż sześć unikalnych i bardzo atrakcyjnych destynacji zakupowych, które dopełniają jedną z najszerszych w województwie śląskich ofert handlowych – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Zastrzyk nowych marek



Największym otwarciem ostatnich miesięcy był multibrandowy HalfPrice, który w galerii zadebiutował na początku grudnia. Stworzona przez Grupę CCC marka off price pojawiła się w centrum ze sklepem o powierzchni aż 2153 m kw. – póki co największym należącym do sieci w województwie śląskim.



Zastrzyk nowych marek przyniósł także inny multibrandowy sklep – Foot Locker. Jeden z największych globalnych brandów zasilił ofertę Galerii Jurajskiej kilkudziesięcioma brandami sportowymi i streetwearowymi, w tym m.in.: Nike, adidas, Jordan, Puma, Converse, Vans, New Balance, Asics, Buffalo, Crocs, Under Armour, Salomon, Reebok czy Timberland. Nowy lokal sieci ma 315 m kw.



Inną marką, również z segmentu casual-sportowego, która wzmocniła ofertę galerii jest New Balance. Amerykański gigant zainwestował w galerii w lokal mający 155 m kw. – również pierwszy w tej części regionu. Pulę nowych marek modowych domyka natomiast VOLCANO. Popularna, polska marka odzieżowa oferująca rzeczy w stylu casual otworzyła w częstochowskiej galerii sklep mający 85 m kw.



– Rozwój oferty modowej jest jednym z naszych priorytetów, przede wszystkim dlatego, że Galeria Jurajska to centrum stricte modowe, od lat postrzegane przez pryzmat najszerszej w regionie oferty fashion. Nowe marki, które właśnie u nas zadebiutowały, wzmacniają ten segment. Co więcej, w przypadku dwóch sklepów multibrandowych – HalfPrice i Foot Locker wprowadzają kilkadziesiąt topowych marek, jakich do tej pory u nas nie było – mówi Anna Borecka-Suda.



Klienci z lokalnego rynku od dawna oczekiwali także inwestycji IKEA. Od listopada w Galerii Jurajskiej działa pierwsze w regionie, mające blisko 100 m kw., Studio Planowania IKEA. To nowy koncept szwedzkiej sieci, dzięki któremu można skorzystać w centrum handlowym z usług projektowania, a także fachowego doradztwa przy zakupach online. Punkt w Galerii Jurajskiej był debiutem tego formatu w woj. śląskim.



– Wraz z nowym otwarciem, oferta „home” Galerii Jurajskiej liczy sobie aż 8. Studio Planowania IKEA jest pierwszym punktem w tym segmencie, w którym można skorzystać z usług. Tym samym znacząco poszerzamy naszą ofertę, dzięki której nasi klienci mogą urządzić dom lub mieszkanie. Ponadto, pojawienie się nowego najemcy zapewnia mieszkańcom Częstochowy i okolic dostęp do doradztwa, ale i produktów IKEA – mówi.



Ale nie tylko moda i „home” zyskuje. Także oferta zdrowia i urody. Od niedawna w Galerii Jurajskiej działa także pierwszy w tej części regionu sklep sieci SFD. W ofercie sklepu mającego 58 m kw. można znaleźć m.in. suplementy diety i odżywki dla sportowców, żywność dietetyczną, a także witaminy i preparaty prozdrowotne wspierające kondycję.