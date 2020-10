Wyszukiwanie obrazem – nowe rozwiązanie na stronie Castorama.pl

Castorama Polska zdecydowała się na kolejny krok w kierunku budowania pozytywnych doświadczeń klientów. Firma wprowadziła możliwość przeszukiwania produktów za pomocą obrazu. To rozwiązanie dla osób, które mają w swoim telefonie dziesiątki zdjęć czy screenów inspiracyjnych aranżacji lub produktów, które im się spodobały, ale nie wiedzą, gdzie ich szukać.

- Dzięki rozwiązaniu łatwo odnaleźć w sklepie internetowym podobny lub często nawet taki sam przedmiot, jak ten który wpadł nam w oko na Instagramie czy Pintereście. W czasie wyszukiwania inspiracji wystarczy zrobić zrzut ekranu i go zachować. Podobnie gdy w czasie spaceru lub kawy w ulubionej restauracji zobaczymy płytki czy tapetę, które musimy mieć. Dotyczy to również całych aranżacji łazienek czy kuchni. Wystarczy zrobić zdjęcie i za jego pomocą odnaleźć przedmiot w katalogu tysięcy dostępnych na stronie - tłumaczy sieć.

Użycie wyszukiwarki graficznej jest równie proste jak wykorzystanie tej standardowej, w której wpisujemy słowa kluczowe. Funkcjonalność dostępna jest na stronie głównej obok standardowej „lupki” i ma symbol aparatu. Wystarczy kliknąć i z zapisanych obrazów dodać to pożądane do wyszukiwarki zdjęcie, a system zaproponuje produkty z oferty Castoramy najbardziej podobne do przesłanego obrazu. Co ważne – zdjęcie nie musi przedstawiać wyłącznie samego poszukiwanego produktu – dzięki opcji zaznaczania można wgrać całą aranżację, a następnie wskazać, co z niej interesuje nas najbardziej.

Przeczytaj także: Castorama otwiera się w Siedlcach

- To najprostszy sposób na wyszukanie wymarzonego produktu – bez konieczności znajomości nazwy czy innych parametrów. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie spodoba się wszystkim, a szczególnie osobom, które lubią szukać inspiracji zarówno w otaczającym ich świecie, jak i w internecie. Teraz nawet liście ulubionej rośliny mogą być inspiracją. Dlatego zachęcamy naszych klientów – róbcie zdjęcia, a my pomożemy spełnić wasze marzenia. – podpowiada Beniamin Schön, dyrektor ds. klienta i digitalu Castorama Polska.

Nowa funkcjonalność na stronie Castorama.pl działa od połowy września.