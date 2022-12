Wzorcownia rozszerza ofertę marek obuwniczych

Według badań opublikowanych przez PRCH, centra handlowe cieszą się stałym zainteresowaniem ze strony konsumentów, którzy chętnie robią zakupy stacjonarnie . Taki trend sprzyja rozwojowi handlu w Polsce – tylko na rynku obuwia przychody w 2022 roku wyniosły dotychczas 2,51 mld euro. Przewiduje się, że do 2027 roku skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na polskim rynku obuwniczym osiągnie poziom 5,21% .

Tym, co wyróżnia koncept eobuwie.pl jest z pewnością nowoczesne podejście do klienta. Produkty dostępne w salonie nie są eksponowane na półkach, można je przeglądać na umieszczonych w sklepie tabletach i zamówić odpowiednie modele do przymierzenia.

W asortymencie eobuwie.pl znajduje się niemal 177 tys. modeli obuwia od 800 polskich i światowych marek. Oferta nowego salonu uwzględnia 10 tys. sztuk butów dostępnych dla zainteresowanych na miejscu. Ponadto klienci mogą skorzystać ze skanera stóp 3d esize.me, który pomoże w doborze odpowiedniego rozmiaru oraz usługi Rezerwuj i Przymierz, pozwalającej wybierać z jeszcze bogatszej oferty online, przymierzać stacjonarnie i decydować o zakupie na miejscu. Sklep o powierzchni 209 mkw. znajduje się na parterze.

Wzorcownia jest pierwszym i jedynym we Włocławku wielofunkcyjnym projektem zlokalizowanym w samym centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji PKP i dworca PKS. Centrum handlowe to przykład konceptu handlowego łączącego wyrafinowaną architekturę, ciekawą ofertę handlową i rozrywkową oraz dogodną lokalizację. Jego całkowita powierzchnia najmu wynosi 25,2 tys. mkw., a łączna liczba sklepów i salonów to 80.