Xiaomi Store wchodzi do Kielc

Nowy salon Xiaomi w Galerii Echo, fot. materiały prasowe

W należącym do EPP centrum handlowym Galeria Echo w Kielcach został otwarty salon Xiaomi Store. To pierwsza lokalizacja tej marki nowych technologii w województwie świętokrzyskim.

Dla klientów przygotowano szeroką ofertę Xiaomi, od smartfonów po szturmem zdobywające polski rynek hulajnogi elektryczne.

Popularność elektrycznych hulajnóg z roku na rok wzrasta, a ich widok – szczególnie w sezonie letnim – staje się nieodłącznym elementem krajobrazu polskich miast. Niegdyś kojarzone z dziecięcą zabawką, obecnie zdobywają coraz większą liczbę entuzjastów w każdej grupie wiekowej. Ta kompaktowa alternatywa dla tradycyjnych miejskich środków transportu doczekała się przepisów, które regulują jej użycie, co świadczy o tym, że Polacy wsiedli na hulajnogi na dłużej niż jeden sezon.

Nowy salon Xiaomi Store (120 mkw.) zagościł na poziomie 0 kieleckiej Galerii Echo.

– W Galerii Echo stawiamy na prezentowanie naszym klientom komplementarnej oferty najbardziej pożądanych marek, jesteśmy na bieżąco zwłaszcza w szybko zmieniającym się segmencie elektroniki. Dajemy najemcom optymalne warunki do wzrostu, a klienci z coraz większą wiedzą o technologiach i rosnącymi wymaganiami chwalą nas m.in. za dostęp do zaawansowanych, intuicyjnych produktów. Atrakcyjny letni debiut, w postaci salonu Xiaomi Store, to kolejny mocny element naszego tenant miksu z propozycją, która na pewno zadowoli miłośników inteligentnych rozwiązań i wielofunkcyjnych gadżetów – mówi Jakub Ociepka, Asset Manager w EPP.