YES najemcą Designer Outlet Gdańsk i Warszawa a Marc O'Polo i Adidas - Sosnowiec

Salon YES to 3. sklep z biżuterią, jaki można znaleźć w Designer Outlet Gdańsk. Dotąd klienci mieli do wyboru ofertę marek W. Kruk oraz Apart. Nowy najemca doskonale uzupełnia biżuteryjną ofertę Centrum. YES zajmuje lokal o powierzchni ponad 90 mkw., gdzie prezentowane są kolekcje złote, srebrne, diamenty oraz brylanty, perły, kamienie szlachetne i solitery, z których słynie ten producent.

W nowo otwartym salonie cały asortyment dostępny jest w cenach na stałe obniżonych od 30 do 70 proc.