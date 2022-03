Yope: Wstrzymaliśmy kontakty biznesowe i handlowe w Rosji

Od lipca 2021 roku produkty YOPE były dostępne w sieci GOLD APPLE w Rosji.

GOLD APPLE to lider sprzedaży kosmetyków na rynku rosyjskim. Sieć prowadzi sprzedaż w 21 sklepach stacjonarnych oraz w sklepie online. Oferta YOPE na sklepowej półce obejmowała 32 pozycje z asortymentu marki.

Marka YOPE pomaga Ukrainie

- Przekazaliśmy cały zysk ze sprzedaży weekendowej naszego sklepu internetowego na rzecz PAH, czyli 16 554 zł. Przekazujemy produkty fundacjom, z którymi na co dzień pracujemy: Ocalenie, Terytorium Neutralne, Dzieci z Dworca Brześć oraz do inicjatyw oddolnych -by za ich pośrednictwem pomagać potrzebującym. Planujemy przekazanie budżetu reklamowego z zaplanowanych wcześniej kampanii promocyjnych online na rzecz fundacji - poinformowała marka w social mediach.

Produkty YOPE są obecnie dostępne w sklepach w 20 krajach Europy, m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Holandii. W Azji firmowe butiki marki działają m.in. w Japonii oraz Hong-Kongu. Firma sprzedaje także swoje produkty na platformach Amazon w Niemczech i Wielkiej Brytanii.