Your KAYA i Yope oficjalnymi partnerami SBM FFestival

W ramach współpracy Your KAYA zaangażowała się m.in. w przekazanie zapasu produktów higienicznych na festiwalowe pole namiotowe. W ich skład wchodzą podstawowe środki czystości dla kobiet m.in. tampony, podpaski, jak i płyny oraz chusteczki do higieny intymnej. Oprócz tego produkty znajdą się w boxach festiwalowych, a otrzymają je festiwalowicze i ambasadorzy, którzy nabyli bilety premium. Your KAYA oraz SBM FFestival przygotowali także wspólny konkurs, gdzie do wygrania będą bilety na tegoroczną edycję wydarzenia.

Marka YOPE dostarczy na teren pola namiotowego podstawowe środki czystości, jak mydło i żele pod prysznic. Będą one dostępne w specjalnych kontenerach prysznicowych oznaczonych logo YOPE.