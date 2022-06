Zablokowany dostęp do sklepu GO Sport w CH Auchan. Dane klientów zagrożone

19 maja doszło do bezprawnego pozbawiania spółki Go Sport posiadania oraz dostępu do sklepu sieci w Centrum Handlowym Auchan Poczesna w Częstochowie - informuje firma.

Przejęcie sklepu GO Sport w CH Auchan Poczesna

- Działając w imieniu Go Sport Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informujemy, że w dniu 19.05.2022 o godzinie 11.29 doszło do bezprawnego pozbawiania spółki posiadania oraz dostępu do sklepu Go Sport znajdującego się w Centrum Handlowym Auchan Poczesna w Częstochowie. W efekcie zostały zniszczone i usunięte zabezpieczenia sklepu, w tym zamki i system alarmowy oraz być może nastąpiły inne szkody w zasobach znajdujących się na terenie sklepu. O zaistniałym zdarzeniu zarząd spółki zawiadomił właściwe organy i instytucje państwowe - czytamy w oświadczeniu GO Sport.

Naruszenie danych osobowych klientów Go Sport

W związku z prawdopodobieństwem przejęcia danych osobowych znajdujących się na terenie sklepu przez nieuprawniony podmiot, spółka poinformowała o incydencie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. - Incydent ten może prowadzić do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przechowywanych przez spółkę na terenie sklepu - podano.

Osoby najbardziej narażone w wyniku tego zdarzenia to klienci, którzy w kwietniu 2022 r. złożyli w sklepie wnioski kredytowe na zakup produktów sprzedawanych w sklepie.

Sankcje i wniosek o upadłość

25 kwietnia br. spółka GO Sport Polska została objęta sankcjami gospodarczymi. Została zawieszona działalność wszystkich 25 sklepów stacjonarnych oraz sklepu internetowego.

- Nie jest możliwe obecnie prowadzenie jakiejkolwiek działalności operacyjnej przez spółkę. W związku z wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym przez jednego z naszych dostawców, informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2022 r. Go Sport Polska sp. z o.o. nie posiada dostępu do służbowych skrzynek mailowych - podała wtedy firma.

W połowie maja "PB" podał, że sieć złożyła wniosek o upadłość.