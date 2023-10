Zakończyli współpracę, ale Adidas wciąż spija śmietankę. Fenomen butów Yeezy

Yeezy nadal na fali

Kiedy pod koniec ubiegłego roku Adidas został zmuszony do zakończenia współpracy z Kanye Westem po jego antysemickich i rasistowskich wypowiedziach, borykający się z problemami producent obuwia poniósł dodatkowe straty. Gdyby zaprzestano sprzedaży wszystkich butów z tej serii, oznaczałoby to 700 mln euro strat za cały 2023 rok.

Decyzja nowego dyrektora generalnego Bjorna Guldena o dalszej sprzedaży wyprodukowanego już towaru przyniosła wymierne korzyści finansowe. Tylko w drugim kwartale Adidas sprzedał buty sportowe Yeezy za 400 milionów euro, co zmniejszyło szacowaną stratę operacyjną do lipca do 450 milionów euro.

Adidas podnosi prognozy

W tym tygodniu Adidas ponownie podniósł swoje prognozy finansowe. Firma spodziewa się obecnie straty operacyjnej w wysokości około 100 milionów euro, po sprzedaży w trzecim kwartale wynoszącej około 6 miliardów euro. Poza serią Yeezy, dobrze radził sobie także rynek chiński. Powrócił też popyt na inne modele marki. Detalista liczy, że bieżący rok może zamknąć z zyskiem operacyjnym na poziomie 100 milionów euro.