Zakupy online i offline w ponad 750 sklepach CCC

Kiosk internetowy w sklepach CCC, dający możliwość zakupu online z bezpłatną dostawą do domu, salonu lub paczkomatu, w czasie wizyty w salonie stacjonarnym. To ukłon w stronę potrzeb klientów, którzy doceniają wykorzystanie nowych technologii, które ułatwiają zakupy, a jednocześnie są proste w użyciu.

W czasie zakupów wiele razy klientom zdarza się trafić na produkt idealny. Doskonałe wykonanie, perfekcyjny kolor, możliwość stylizowania na wiele sposobów. Wyzwanie pojawia się, kiedy w salonie nie ma odpowiedniego rozmiaru. Klient może wybrać się do innego sklepu, poczekać na kolejną dostawę lub wrócić do domu by zamówić produkt online. Ale można też inaczej. CCC oferuje usługę, która pozwala zamówić wybrany, ale chwilowo niedostępny w salonie produkt z dostawą do domu. Co jeszcze daje kiosk internetowy?

Kioski oraz tablety zlokalizowane w sklepach CCC pozwalają w kilku prostych krokach sprawdzić czy wybrany produkt w poszukiwanym rozmiarze jest dostępny w danym salonie lub znaleźć interesujące produkty z rozbudowanej oferty internetowej. Jeśli poszukiwane obuwie znajduje się w sklepie, można je od razu przymierzyć. W przypadku produktu niedostępnego w salonie czy braku wybranego przez klienta koloru lub odpowiedniego rozmiaru, kupujący może w łatwy sposób zamówić go na tablecie lub kiosku z dostawą do domu, sklepu lub dowolnego miejsca.

Klienci korzystając z Kiosku internetowego mogą też zweryfikować rozmiar zamawianego obuwia korzystając ze skanu stóp esize.me. Można go wykonać w sklepach stacjonarnych CCC i wykorzystywać podczas zakupów realizowanych w Kiosku internetowym, aplikacji mobilnej marki czy sklepie www.

Chcemy być dostępni wszędzie tam, gdzie jest nasz klient, gdzie lubi robić zakupy. Kanały online i offline coraz bardziej się przenikają. My idziemy o krok dalej – łączymy świat wirtualny i rzeczywisty. Ceniona przez konsumentów różnorodność oferty w internecie staje się dziś dostępna na żywo, w salonie stacjonarnym - powiedział Jakub Grzelak, Dyrektor Zarządzający ds. Retail w CCC. - Warto dodać, że z tego “połączenia światów”, korzystają oba z nich. Klienci online, którzy preferują zakupy w Internecie, ale brakowało im dotychczas kontaktu z produktem - przychodzą do sklepu i zamawiają buty z wygodną dostawą i w określonym przez siebie czasie. Konsumenci preferujący tradycyjne zakupy w sklepie dostają natomiast dostęp do pełnej oferty naszego szyldu – nieograniczonej miejscem na półkach. Obserwujemy, że ta omnichannelowa oferta przyciąga klientów do naszych sklepów i do galerii, gdzie są one zlokalizowane.

Kiosk internetowy w salonach CCC

Usługa kiosku internetowego pojawiła się w salonach CCC w 2020 roku. Od tego czasu aż 750 salonów w Polsce, Czechach, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji zostało wyposażonych w cyfrowe e-kioski, które dały klientom salonów dostęp do pełnej, bogatej oferty CCC online. Usługa w Polsce została także rozszerzona o dodatkowe formy dostawy – Kuriera, Paczkomaty oraz Click&Collect.

Z usługą Kiosków Internetowych wystartowaliśmy 3 lata temu i obserwując szanse i możliwości jakie daje połączenie świata Online z Offline, będziemy w dalszym ciągu rozwijać tego typu rozwiązania, wzmacniając model Omnichannel - dodał Jakub Grzelak.